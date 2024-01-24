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獨居長者的福音 謝國樑：基隆3月推動獨居老人到家清潔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天下午前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」。圖／基隆市政府提供
謝國樑今天下午前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」。圖／基隆市政府提供

基隆市政府社會處鑑於不少長者膝蓋關節退化嚴重，對打掃感到力不從心，預計今年3月將推出「強化獨居老人關懷服務居家清潔亮晶晶」方案，獨居長輩向區公所申請後，經市府評估核准，就派專人到府環境清潔。市長謝國樑今天探視獨居長者送福袋時宣布這項好消息。

謝國樑今天下午與中正區中砂里長廖文雄，前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」，得知他擔心膝關節退化，開刀後會碰上無人照顧的窘境，鼓勵他接受治療，若有術後照顧問題，可請社會處協助。

社會處免費提供安裝緊急救援通報系統，苗華昌說，讓他感到很安心，行動不便的他即便突然跌倒，也不至於求助無門，只要按下項鍊型的隨身按鈕就能立即獲得援助。

81歲的苗華昌從小就對料理、烹調感興趣，年輕時曾在美軍顧問團擔任調酒師，後來又在商船上擔任廚師。但一場車禍帶走了妻子的性命，再加上母親健康出了狀況，不得不辭去廚師工作，一邊擔任保全，一邊照料年邁的母親。

如今母親已過世，兩個女兒也都已出嫁，退休後苗華昌參與各項社區活動，熱衷於書法課程。苗華昌向市長展示他的書法作品。談及近期的煩惱，他的膝蓋關節退化嚴重，打掃力不從心。

社會處長楊玉欣表示，3月將推出「強化獨居老人關懷服務一居家清潔亮晶晶」方案，屆時獨居長輩能到區公所申請服務，經過市府評估並核准後，便會派專人到府進行環境清潔，保障長輩的居住生活品質。

農曆春節前由各區公所的里幹事及里長會發送中低收入的獨居長輩202份關懷包。另市府民政處也運用替代役役男人力資源，協助年邁行動不便或獨居的長者大掃除居家環境，各區公所也以電話及親臨訪視，關懷獨居長者及高風險族群。

謝國樑今天下午前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」。圖／基隆市政府提供
謝國樑今天下午前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」。圖／基隆市政府提供
謝國樑今天下午前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」。圖／基隆市政府提供
謝國樑今天下午前往獨居長者苗華昌家中探視，親自送上「有愛福袋」。圖／基隆市政府提供

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