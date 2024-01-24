世界展望會4款「紅包傳愛」助宜蘭1500名弱勢兒轉大人

萬物齊漲，弱勢家庭生活更困難，台灣世界展望舉辦「蘭陽愛心月-童心守護、紅包傳愛」公益活動，邀請宜蘭縣政府及愛心企業為在地1500名兒少送出助學、健康、平安、希望紅包，給孩子們力量，讓他們在求學與成長的道路上不孤單。

世展會今天與縣政府辦理紅包傳愛活動宣傳，孩子們打太鼓、舞蹈表演，唱著「龍年真可愛」，現場展售白玉蝸牛罐頭、白玉香腸、高麗菜手工水餃及原民風編織、皮革等作品，這些都是展望會家庭培力方案的成果，烘焙班學員的手作吐司及餐包與大家分享。

縣長林姿妙表示，後疫情時代帶來的通膨，讓經濟弱勢群族生活陷入困境，謝謝縣府同仁5年來愛心響應，也感謝台灣世界展望會與在地愛心企業持續投入關懷，溫暖社會角落裡的弱勢兒少及其家庭。

4款紅包傳愛「助學」紅包幫助台灣弱勢家庭孩童穩定就學資源；「健康」紅包為弱勢孩童補充營養，健康成長；「平安」紅包幫助特殊弱勢家庭，回歸正常生活；「希望」紅包幫助弱勢家庭或青少年學習一技之長，迎向自立。

除了縣府員工響應，世展會也串連愛心企業包括金元福、私立經訓基金會、蘇澳港營運處、綠舞國際觀光飯店、薛長興集團、礁溪老爺酒店等，透過捐助紅包扶助弱勢兒少與家庭找到翻轉生命的力量。

世展會會長李紹齡表示，調查檢視該會服務的4.5萬名弱勢孩童及其家庭，發現約7500名孩子的家庭難以負擔生活與教育醫療開銷，1600人有生存急迫需求，300名兒少必須工作賺錢維持家庭開銷，亟需幫助。