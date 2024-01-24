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颱風後樹幹意外相連 台東夫妻樹「盪」出愛的火花！遊客搶拍見證

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市2棵逾60年的茄苳樹，在一次颱風侵襲下，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，邀請女中美術班師生協助設計彩繪，意外成市區新亮點，吸引遊客打卡搶拍。記者尤聰光／攝影
台東市2棵逾60年的茄苳樹，在一次颱風侵襲下，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，邀請女中美術班師生協助設計彩繪，意外成市區新亮點，吸引遊客打卡搶拍。記者尤聰光／攝影

台東市2棵逾60年的茄苳樹，在一次颱風侵襲下，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，邀請女中美術班師生協助設計彩繪，意外成市區新亮點，吸引遊客打卡搶拍。女遊客說「希望與先生和夫妻樹一樣永遠黏TT」。

市長陳銘風表示，這對夫妻樹其實已有市民知道許久了，但鮮少遊客知道，名氣也沒有南田夫妻樹廣為人知，為讓更多人知道這對夫妻樹，也藉此推展市區新的觀光遊點，去年聽取各方意見後，並著手規畫設計藍圖，日前開始執行及完成，效果吸睛又驚豔。

這對茄苳夫妻樹位於市區副縣長官邸外的信義路上，樹齡超過60年，但在一次颱風侵襲下，其中1棵被吹傾斜，久而久之2棵樹幹竟連起來，一直成長至今；宛如一對恩愛的夫妻，彼此依偎著對方，附近居民也就給這對茄苳取名為夫妻樹，卻很少人知道。

公所邀請美術班師生協助設計彩繪副縣長官邸外牆，增添夫妻樹風貌，而在師生巧思設計下，將夫妻樹相連主幹中空部分彩繪鞦韆背景，讓民眾可以借位拍照，就像在盪鞦韆般，如同排灣族語和魯凱族盪鞦韆傳統，年輕男女盪出愛的火花，見證彼此愛的信任。

東女美術班老師康毓庭說，這對茄苳夫妻樹的圍牆背景，全都是南迴藝術熱門景點，主要就是從南田瓊崖海棠夫妻樹為發想點，雖然南田夫妻樹已枯萎死亡，但市區茄苳夫妻樹依舊恩愛下去，有傳承堅定愛情的意涵，民眾拍照打卡同時，也能一次把南迴景點看個夠。

台東市茄苳夫妻樹吸引遊客打卡搶拍。女遊客說「希望與先生和夫妻樹一樣永遠黏TT」。記者尤聰光／攝影
台東市茄苳夫妻樹吸引遊客打卡搶拍。女遊客說「希望與先生和夫妻樹一樣永遠黏TT」。記者尤聰光／攝影
台東女中師生巧思設計下，將夫妻樹相連主幹中空部分彩繪鞦韆背景，讓民眾可以借位拍照，就像在盪鞦韆般逼真好玩。記者尤聰光／攝影
台東女中師生巧思設計下，將夫妻樹相連主幹中空部分彩繪鞦韆背景，讓民眾可以借位拍照，就像在盪鞦韆般逼真好玩。記者尤聰光／攝影
台東市茄苳夫妻樹的圍牆背景，全都是南迴藝術熱門景點，民眾拍照打卡同時，也能一次把南迴景點看個夠。記者尤聰光／攝影
台東市茄苳夫妻樹的圍牆背景，全都是南迴藝術熱門景點，民眾拍照打卡同時，也能一次把南迴景點看個夠。記者尤聰光／攝影

景點 愛情 颱風 台東

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