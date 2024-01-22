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海科館分類…潮境海廢 瓶蓋最多寶特瓶第2名

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆海洋科技博物館將去年在潮境海岸撿拾的垃圾分類，塑膠瓶蓋數量仍居冠，寶特瓶是第2名。塑膠吸管限制使用政策已執行4年多，但去年海廢中的吸管數量未見減少。學者認為國內寶特瓶回收率高，部分可能來自境外，回收時為減少體積壓扁瓶身，因此丟棄瓶蓋。

海科館籌建時期就參與國際淨灘行動（International Coastal Cleanup, ICC），推動環境教育，10多年來帶動學校、環境教育單位和民間組織投入。佛光山普門寺住持滿方法師昨帶領400名護法委員及宗教義工參與，受天候影響未到海岸淨灘，在海科館透過導覽解說，了解地球現正面臨迫切問題。

海科館說，國際淨灘行動不單是在海岸撿垃圾，而是透過淨灘行動，喚醒大眾對一次性塑膠製品使用的反思，繼而從源頭減量，才能有效減緩陸上垃圾流入大海。

海科館去年和諸多企業、學校在潮境海岸淨灘，統計去年潮境海岸垃圾類別排行，塑膠瓶蓋近年一直居於首位，寶特瓶是第2名。一次用塑膠吸管限制使用2019年7月上路，去年海廢中吸管數量卻沒因為禁用而減少。

海科館研究人員說，台灣寶特瓶回收率達80%以上，成效顯著，但海岸撿拾的垃圾，寶特瓶和瓶蓋數量驚人，不乏來自境外，隨著洋流漂來台灣。寶特瓶未強制連同瓶蓋一起回，可能因此造成瓶蓋相對較多。

海科館 淨灘 吸管

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