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從大建設到地方創生 宜蘭要用「小而美」吸引青年返鄉
宜蘭縣地景建設近年逐步轉型，從過去冬山河親水公園等大型工程，轉向與在地條件結合、重視環境與人文的「小而美」城鄉風貌建設，獲獎無數。縣府建設處指出，現在能吸引青年返鄉的更多是在地創生而非大型工程，縣府仍會大小並進，推動全面發展。
建設處指出，宜蘭的城鄉地景經驗可以分成三階段：第一階段從30年前開始，主推大型公共工程，如冬山河親水公園、羅東運動公園等等；第二階段則自縣長林姿妙上任以來，推動與地方條件結合的計畫，如水環境系統計畫、公園綠地計畫等；第三階段正在進行中，與民間團體結合推動地方創生，吸引青年返鄉，如「老屋新生」。
建設處表示，推動第二階段計畫以來獲獎無數，如宜蘭縣維管束計畫、市民之森計畫、礁溪生活之心計畫，以及第三階段的蘭陽老屋新生命等等，從2017年第五屆台灣景觀大獎，到2023年底老屋新生獲得IFLA國際景觀大獎佳作，「小而美」的建設成果廣受肯定。
另一方面，也有聲音質疑，是否不重視「大建設」？建設處長潘亮宇指出，第一，縣府仍有在極力規畫、爭取大建設如五結防潮閘門、文化局圖書館與羅東全民運動館等等，並非不重視；第二，吸引年輕人返鄉是當前重要任務，他們確實更青睞對原有地貌改變較少，與在地環境、文化貼合的「小而美」建設。
潘亮宇表示，未來會繼續擴大第三階段的計畫，以老屋新生為例，目前已有4、5處案例，也收到不少民間人士主動詢問。現行案例若順利，縣府會與鄉鎮市公所合作，積極尋找有潛力的老屋，協助改造、重生乃至合法化，讓更多人加入地方創生的行列，由點連成線，再串成面，推廣宜蘭在地之美也吸引青年返鄉。
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