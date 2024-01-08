孤獨唱片博物館 台東舒活

台東推展慢經濟，愈來愈多商店採預約制，金曲音樂製作人鍾慧君多年在台東市區買下1棟老屋，整修變身「孤獨唱片博物館」對外營業，但僅假日或團客預約才開店賣黑膠唱片、咖啡與茶點，愛樂人點杯黑咖啡沉浸在老屋獨特氛圍裡，享受台東限定版舒活步調。

「孤獨唱片博物館」負責人鍾慧君是獨立音樂品牌「蘆葦花開工作室」負責人兼製作人，她與女兒蘆葦都從事音樂創作，首張唱片是紀錄成功海浪的音樂專輯。因為女兒鍾愛黑膠、收藏量不少，唱片行因此誕生，店內音樂多元，還有動漫及遊戲配樂。

鍾慧君指出，數位串流快捷環境裡，黑膠音樂仍具獨特魅力，若對黑膠陌生但有興趣的朋友，可預約30分鐘黑膠初級體驗課程，音樂會讓生活增加許多樂趣。

「希望透過市區商店，吸引更多人探訪成功鎮！」鍾慧君說，自小在成功長大，對家鄉有深厚感情，數年前開了「一本書店X新港潛水小學校」，現把觸角拓展至市區。

鍾慧君說，多年前從藝人張惠妹啟蒙老師手上買下這棟不起眼老屋，老屋分階段興建，前棟屋齡50年、後棟近80年，她獨力修繕，盡量保留原始木構特色，讓老屋穿越過去、連結現在，未來的人也可參與。