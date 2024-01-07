花13線路面凹陷顛簸 改善工程完工回家不再難行

花蓮縣吉安鄉道花13線（明義七街）是對外交通要道，路面卻出現凹陷及瀝青龜裂，顛簸難行，影響行車安全，鄉公所爭取經費與自籌款共2000萬元重整，經過近半年工期，現已完工，提供用路人一條安全回家的道路。

吉安鄉太昌村鄉道花13線4公里至6公里路段，鄰近七腳川溪河堤及自行車道，是居民與遊客經常往返交通路線，由於多處路面凹陷及瀝青龜裂損壞，路面不平整，且路側水溝蓋板老化，影響用路人通行安全。

鄉公所提報建設計畫，去年成功向公路局爭取1760萬元經費挹注，並獲鄉代會支持，通過地方自籌款240萬元，共有2000萬元執行路面改善工程。

鄉公所表示，工程包括更新及新建人行道、重新鋪設再生瀝青混凝土鋪面、架設路口反光鏡、改善標誌及更換排水溝蓋等，工程去年7月開工。廠商盡力趕工下完工，在新的一年提供鄉親安全及便捷的對外連結幹道。

鄉長游淑貞會同太昌村長邱耀輝現勘工程時表示，該路面改善工程在農曆年前完工，迎接春節連假湧入的遊客及在外地打拚的遊子返鄉團圓；邱耀輝則感謝鄉公所與施工單位重視鄉民意見，完善道路行的安全。