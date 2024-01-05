沒賺錢還調漲？台東知名鐵花市集攤商擬串聯罷租

台東知名鐵花村去年底宣布停止營業後，周邊鐵花步道市集也因承租商易主，租金大幅調漲引來攤商不滿，擬串聯罷租。有攤販說「都沒賺錢了，還調漲租金，難道要我們餓肚子嗎？」台東好物協會理事長林宋博芳回應表示漲價是服務品質升級，擦亮台東品牌。

林宋博芳表示，原本鐵花步道市集有3區66個攤位，現在剩1區44個攤位，難免有些攤販會無法錄取或備取，為提升整個商區服務品質，不僅將過去原有3乘3帳篷，改為文創風格的固定式帳棚，也將設置專屬商區服務台，以及DIY專區，這都會反應成本上。

鐵花步道市集去年底由台東好物協會得標，並開放招商，前天舉辦說明會時提到將每天350元租金調漲變為700元，過年期間攤位費則為1000元調漲1400元，且一口氣就是要繳交1季費用。且擺攤期間請假得請人補攤位，不然還得繳交700元攤位費及扣保證金1天1000元，攤販直呼不合理。

「這合約太不合理了。」攤販不滿說，去年起因為開放國外旅遊，所以來台東的遊客變少，擺攤生意明顯下降，禮拜四更是經常會遇到完全沒開市的狀況，原本已維生不易，現在調漲租金，如此嚴苛的擺攤條件，實在令大家吃不消，豈不是要他們餓肚子。

另有攤販表示，去年底協會開放招商表單，表單上全然沒有「租金費用」跟「擺攤日期」，只有叫攤友填寫自己的攤位品牌介紹，對於攤友們最在乎的擺攤時間跟費用隻字不提。直到前天說明會才公告租金價格及繳交方式，只能讓他們硬著頭皮接受或者是放棄擺攤。

林宋博芳強調，說明會上可能有些沒有說明清楚的地方，才會讓部分攤販們有所誤會，這部分協會會再進一步去溝通說明；鐵花步道市集行之有年，為了顧及產品和服務品質，讓每一位遊客感受優質的台東品牌，協會和攤販們也需要不斷提升精進，希望大家能拭目以待。