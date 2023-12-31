自由中國號 船員第2代重溫舊夢

1955年6位年輕人帶著夢想與勇氣，開著「自由中國號」花114天橫跨太平洋到達美國，這艘手工打造中式木造帆船有百年歷史，3年前整修完成在國立台灣海洋大學展示。當年船長种玉麟的家人從美國返台，與船員胡露奇在台家屬，一起再回到船前，第二代再續前緣，憶起半世紀前乘風破浪的故事，都很感動紅了眼眶。

周傳鈞、种玉麟、胡露奇、陳家琳、徐家政和美國駐台副領事麥克文等人，1955年4月4日駕駛自由中國號從基隆正濱漁港出發，途經釣魚台、沖繩、橫濱，最後跨越太平洋，到達美國西岸舊金山，雖然抵達時已經錯過比賽，但卻也完成橫渡太平洋的壯舉，當時引起各界矚目。

自由中國號种玉麟的兒子、女兒、孫子、孫女等家人，日前一起從美國返台，胡露奇的姪子也一起來相聚，重溫自由中國號舊夢。

海洋大學共同教育中心陳銘仁老師說，兩家的第二代原本互不認識，如今親眼見到當年父親乘風破浪的船，時隔半世紀，對船的設計、構造和保存都很仔細地了解，當年出船時獻花的小女童，今年2月曾來台回味當年情景。

种玉麟的家人說，自由中國號對他們家族有著極其特殊的涵義，整個展區巧妙的規畫和設計，讓它不再漂泊，背後乘風破浪的故事，鼓勵後人保持追逐夢想勇氣。

海大前校長張清風指出，自由中國號在海外漂泊了57年，在文化部及海洋大學等單位多方努力下，2012年回到故鄉基隆，經過漫長整復後，2020年移到海洋大學航海園區對外開放，極具歷史意義。