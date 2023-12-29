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基隆中正、中山室內兒童樂園試營運 下雨天不怕快樂玩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供

基隆多雨戶外公園常濕答答，市府積極打造友善的室內兒童遊戲空間，繼信義、七堵區成立後，中正、中山區的室內兒童樂園今起試營運，融入當地和平島公園海岸豆腐岩、外木山海岸、光華燈塔、古蹟砲台等特色。家長說，最近寒流、下雨不斷，正好派上用場，小朋友下雨天也能安心玩樂。

市府社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔、中正區長郭鴻章、中山區長許雅紋等人主持中正、中山室內兒童樂園揭牌儀式，還有市長代表林祐德秘書及多名議員到場。

中正室內兒童樂園以多層次海岸豆腐岩、光華燈塔及古蹟砲台等元素設計各類遊具；中山室內兒童樂園則以外木山海岸為特色，規畫以夢幻花園設計遊具及情境布置，兩種不同風格設計都使區公所禮堂，搖身一變成為兒童的玩樂天堂。

社會處長楊玉欣說，基隆多雨，很多家長反映下雨天時無處可去，市長謝國樑上任後設置「一區一特色」的室內兒童樂園，讓兒童雨天也能有安全、不淋雨的地方可玩，且針對不同感官、肌肉刺激發展，設計不同遊具，讓有特殊狀況的兒童能同樂，達到青銀共融。

開館時間平日每周三至周五上午10時至下午6時，每日4場次；周六至周日上午8時30分至下午6時，每日5場次，今起半個月試營運，每場次20組，線上15組及現場5組，即起開放線上預約或現場排隊。

中正室內兒童樂園線上預約平台

中山室內兒童樂園線上預約平台

基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供
基隆中正、中山室內兒童樂園試營運，下雨天小朋友也可快樂玩。圖／基隆市政府提供

基隆 謝國樑 議員 張淵翔 親子

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