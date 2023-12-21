金崙溫泉再度消失 專家研判颱風造成河床墊高

台東近年熱門的金崙溫泉，去年水位短暫下降，今年再度發現野溪溫泉乾涸。專家監測地下水位並無異常，可能是經過長年颱風造成河床砂石墊高，溫泉水變成伏流。

冷氣團發威，台東民眾習慣往紅葉、金崙、金峰等野溪溫泉泡湯、野餐，不過最近有民眾發現金崙溪的溫泉竟然乾涸，連冷水也沒有。

溫泉業者懷疑和地熱發電抽取地下溫泉有關，賴姓溫泉業者告訴媒體，自從3家地熱業者營運後，就曾發生所有水井抽不到熱水的窘境。尤其是第3家地熱業者，就設置在虹橋附近，今年營運後直接把熱水抽起來排掉，造成溫泉業者平常水量也常常不足。

台東縣政府財經及經濟發展處表示，去年7月間金崙溫泉也發生水位驟降，後來經專家調查是和去年918大地震有關，過不久水位就恢復。

而今年溫泉消失原因經專家調查，金崙的地熱發電，抽熱水同時會加入冷水平衡，目前監測地下水層並無不正常變化，比較可能是颱風將河床砂石墊高，造成水脈變成伏流，或者是地震產生的泉脈變化，確切還需要觀察。