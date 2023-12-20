影／AI光影幻境...宜蘭映像節導入5G把冷科技變成暖藝術

中興文創園區年度盛會「宜蘭映像節」即將登場，今年以「光影幻境」為主題，展區運用5G技術，把冷科技變成暖藝術，在如夢似幻的紙藝森林中，透過AI人工智慧帶領民眾穿梭虛實，參觀者本身也變成藝術一部分，還會有戶外大型「光雕秀」投影在歷史建築牆面，一窺科技帶給藝術的無限可能。

中興文創園區是日治時期留下的紙廠，結束紙業後變成歷史建築，今年的宜蘭映像節於12月23日周六展開，為期1個月。策展單位呼應中興紙業的傳統過往，把文創園區有料倉庫布置成一座「紙山」，在光影互動中感受科技帶來的奇幻之旅，此次請到台港日藝術家共同創作，也有原住民的編織作品。

縣長林姿妙今天在記者會表示，宜蘭以文化立縣，重視各種藝術推廣，以視覺藝術展演為核心精神的映像節，今年邁入第7屆，特別導入5G科技應用，邀請來自台港日的國際知名科技藝術家，讓這次的映像節不僅是藝術展覽，更是一場虛實交織的聲光饗宴。

展區分為4段故事章節：第一章節「光影幻境門廊」邀請香港XCEPT國際藝術團隊操刀打造巨型光雕秀《Perpetual Records 恆定錄》，活動期間每天傍晚5點起投射2小時，假日3小時，感受視覺震撼。

第二章節「幻遊之林」由AI生成藝術家吳哲宇創作的互動科技藝術《靈魂魚》及新媒體藝術家吳克軍透過衍生藝術創作《Zendo》，帶領觀眾走進如夢似幻的紙藝森林。

第三章節「原音交織」展出女性原住民藝術家作品，出身屏東好茶部落的國際藝術家安聖惠《夢與夢之間》及來自台東的電子音樂團體幽法《自然的脈動》，透過光影的編織及聲音作品，感受土地記憶與探索根源。

第四章節「互動時空」觀眾成為藝術作品一部分。香港XCEPT藝術團隊《無限鏡屋》，運用特殊建材打造鏡屋空間，將人像轉換為數位圖騰；日本科技藝術家計良風太的即時生成互動藝術《Type Space: Draw》，文字轉換為水墨風景。