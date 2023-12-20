縮短東海岸醫療差距 部東成功分院啟用內視鏡設備

縮短東海岸偏鄉民眾醫療差距，台東縣政府爭取挹注經費，補助衛生福利部台東醫院新台幣452萬元，啟用整套全新內視鏡檢查儀器設備設置於成功分院，大幅縮短就醫交通時間。

台東縣政府表示，台東縣民平均壽命為全國最低，且大腸癌為台東縣10大癌症發生人數首位，且長濱鄉、成功鎮及東河鄉等偏鄉地區缺乏肝膽腸胃科醫療院所，衛生福利部台東醫院特別申請民國112年第3期（109-112年）綜合發展實施方案-醫療品質及緊急醫療提升補助計畫，購置整套內視鏡檢查儀器。

整套內視鏡檢查儀器可針對因發炎、潰瘍、出血、腫瘤等疾病，進行瘜肉切除術、止血、或異物取出等功能，為海岸線民眾需要處理腸胃問題時提供就近醫療服務，進而提升腸胃相關疾病治癒率；成功分院也成為具有腸胃系統相關檢查服務的醫療機構。

台東醫院表示，以往海岸線地區民眾，若因糞便潛血檢查異常須進一步檢查時，必須舟車勞頓前往台東市區的醫療院所進行內視鏡相關檢查，除了前1天須空腹至少8小時不得進食直到完成所有檢查外，還必須忍受2至5小時以上交通往返的長途跋涉，對年長者更是煎熬，讓很多民眾因此而延誤治療的黃金時間。

台東醫院指出，成功分院每週提供肝膽腸胃科消化外科門診及消化道內視鏡檢查2診次，以及接受長濱鄉、成功鎮及東河鄉衛生所或診所轉介內視鏡檢查服務，將有助於及早診斷，守護偏鄉民眾的健康。