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宜蘭二結王公文化節 將燃上萬斤炭過火

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉二結王公文化節12月23日開幕，將準備1萬3500斤木炭燃起熊熊炭火，是近10年最大量，比往年還多出1500斤，必須動用數台大型電風扇助燃；活動為期5天，包含歌唱比賽、地方農產草仔粿體驗、成年禮等，重頭戲神轎過火訂於27日，邀請白沙屯媽祖北港武德宮武財公一起上轎。

二結王公過火2011年被登錄為無形文化資產、2013年成為宗教百景之一，是珍貴的文化資產；二結社區2001年舉辦文化節，2011年擴大舉辦二結王公文化節，至今10多年，每年都吸引上萬遊客。

二結王公廟董事長張明華表示，2周前得到神明首肯，12月27日古公三王公生日（農曆11月15日）當天「抓童乩、跳過火」活動中，將準備1萬3500斤木炭，比往年1萬2000斤多出1500斤。

廟方表示，23日上午8時辦王公盃歌唱大賽，10時到11時草仔粿體驗活動，下午2時到3時還有一場；下午5時開始各友宮廟團拜，6時到8時則是福宴，歡迎鄉親認桌結緣，宴中還會有擊鼓、現代流行樂與二結國樂團等演出。

24日上午10時是五結鄉成年禮，開放各縣市青少年報名參加，總額20人；下午2時開始王公走讀，既是祈安遶境，也帶民眾認識傳統廟宇文化；晚上7時後則有二結王公廟歌仔戲研習班演出王寶釧傳統戲曲。25日謝三界、26日謝平安與祝壽典禮。

重頭戲是27日過火活動，在廟埕廣場舉行，從上午8時持續到下午5時，邀請白沙屯媽祖、北港武德宮武財公同慶；除了過火，上下午也會舉辦兩場次草仔粿體驗，過火結束後，下午6時到8時則邀漢陽北管劇團酬神演出。

白沙屯媽祖 文化資產 北港

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