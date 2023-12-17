快訊

全台10大人氣宮廟出爐 南投竹山紫南宮意外落榜...民眾一查原因傻眼

好天氣僅1天！明回暖周二再變天 冷氣團挾水氣一周降雨趨勢曝

本身就是雇主…51歲冷氣師傅維修時不幸喪命 疑失足從3樓墜落

基隆忠一路大樓外牆磁磚剝落砸公車亭 市府開罰

中央社／ 基隆17日電

基隆市忠一路城隍廟旁大樓側面外牆磁磚昨晚大面積剝落，砸到前方公車亭頂部掉落路面，所幸無人受傷，市府將依違反建築法，對所有權人開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

警方昨晚8時50分獲報到場發現，公車亭後方大樓側邊外牆磁磚剝落一大片，掉到隔壁大樓鐵皮屋頂斜面後，再砸到公車亭頂部，公車亭1具燈具因而脫落垂掛在空中，部分磁磚碎片散落在路面及人行道，所幸無人因此受傷。

相關單位昨晚已將現場清理完畢，並圍起封鎖線及三角錐，避免外牆磁磚再度剝落傷及民眾。行駛至城隍廟的市公車今天則往前方停靠，公車處明天會設立臨時停靠站，讓乘客在安全無虞情況下上、下公車。

基隆市政府都市發展處今天表示，所有權人未依權責維護建築物構造及設備安全，涉及違反建築法規定，市府後續將查明管理權責後，依同法規定處罰建築物所有權人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止使用。

都發處指出，近期天氣驟變溫差劇烈，造成外牆面飾材與結構體熱脹冷縮而剝落，市府將函文提醒轄內公寓大廈管理組織，自主加強檢視建築物外牆狀況，避免類似事件發生。

公車 建築

相關新聞

影／台東森林公園增添公共藝術品 「讓人看不到它的存在」

台東森林公園又多一座大型公共藝術作品，台東女中與中原大學兩校師生跨校合作，採用國產柳杉木材創作「林中懸亭」，今天下午舉辦...

基隆市推廣兒童遊戲權 宣導永續發展與跨科學教育

基隆市七堵區公所今天在七堵室內兒童樂園，舉辦「基隆的孩子，我們一起玩出競爭力」快閃活動，推廣兒童遊戲權。

蘭陽夜美麗！海洋風耶誕老人燈光秀 燈車遊行20日登場

蘭陽越夜越美麗，宜蘭各鄉鎮市耶誕燈飾陸續點亮，其中又以議會廣場的定點裝飾最具規模也最特別，耶誕老人踩著衝浪板，乘風破浪送...

花蓮縣府辦七星潭元旦健走抽獎 遼闊海景迎新年

今年再過半個月就是2024年，花蓮縣政府明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，不但在遼闊海景中釋放煩憂，還能...

餐廳少東愛做麵包 世界大賽任助手出色 4年後升格評審

基隆市極品鮮餐廳少東許育晨，目前在金牌麵包師傅吳寶春「麥方」店工作。2019年還是學生時，擔任世界麵包大賽台灣隊選手游東...

生育補助下月起加碼至4萬 饒慶鈴拜託新住民再生一胎

明天是「國際移民日」，台東全縣有4600多名新住民，縣府今天舉辦慶祝活動，邀請移居台東的新住民家庭聚餐同歡。縣長饒慶鈴表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。