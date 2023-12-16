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到監獄品咖啡 花蓮自強外役監咖啡工坊19日開幕

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮自強外役監「自強咖啡工坊」19日正式開幕，到監所也能喝咖啡。圖／自強外役監提供　
花蓮自強外役監「自強咖啡工坊」19日正式開幕，到監所也能喝咖啡。圖／自強外役監提供　

座落在花蓮193縣道半山腰處的自強外役監，特色的紅瓦白牆建物，常被誤以為是城堡；獄方請來專業師資指導手沖咖啡、甜點，「自強咖啡工坊」19日正式開幕，每周營業5天，提供受刑人一技之長，也讓過路遊客有個歇息空間。

自強外役監收容300多位受刑人，刑期以3年到10年最多。外役監位於光復鄉大全村，周邊環境清幽，有大片農田、果園、溫室讓受刑人務農，也養雞產蛋，開辦木工、咖啡、烘焙等培力課程。

因監所位於北回歸線上，適合栽種咖啡，獄方利用楓樹林及樟樹遮蔭，種植2000多株阿拉比卡咖啡樹，還規畫一系列產銷計畫，鼓勵職員與受刑人共同參與，從育苗、田間管理到採豆、烘豆、沖煮完整學習。

典獄長黃敬謀構思發揮更大效應，5月起籌備咖啡工坊，結合收容人手作甜點，10月底試營運，寬敞空間搭配收容人手作木工家具、咖啡和甜點，一個多月來逐步上軌道，19日將正式開幕。

獄方表示，193縣道是全台最美縣道，不少民眾、遊客路過時，看到外役監特色建築物眼睛一亮，以為是觀光景點，會停下來拍照，甚至詢問是否能入內參觀，以往礙於監所特性，只能拒絕，如今自強咖啡工坊開幕後，可局部開放民眾進園區參觀，提供193縣道一處休憩地點。更重要的是透過職能訓練，培養收容人一技之長，未來重返社會能夠很快站穩腳步。

自強咖啡工坊19日開幕，每周一到周五上午9時到下午4時30分開放，開幕當天也安排監所人員吹奏薩克斯迎賓。

花蓮自強外役監「自強咖啡工坊」19日正式開幕，到監所也能喝咖啡。圖／自強外役監提供　
花蓮自強外役監「自強咖啡工坊」19日正式開幕，到監所也能喝咖啡。圖／自強外役監提供　
花蓮自強外役監「自強咖啡工坊」，訓練收容人一技之長。圖／自強外役監提供　
花蓮自強外役監「自強咖啡工坊」，訓練收容人一技之長。圖／自強外役監提供　

咖啡 受刑人 外役監 花蓮

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