虛擬客艙送愛 長輩一圓搭機夢

華信航空昨把虛擬客艙搬到台東新生日間照顧中心，50名偏鄉長輩享受機師與空服務員提供的客艙服務，一圓搭機夢，一名長輩這輩子都沒搭過飛機，直說「這次感覺就像在搭飛機一樣」。

華信航空表示，公司成立以來，空、地勤人員都親切提供服務，在董事長高星潢帶領下，更將熱情從空中延伸到地面，空、地勤同仁組成的「愛心社」團隊即常把愛心送到全國需要的角落。

華信這次與台東基督教一粒麥子基金會合作，在一粒麥子基金會新生日間照顧中心打造虛擬客艙，新生和鹿野的長輩們興奮地吵著要搭飛機，有人前晚還準備行旅跟家人說要「出國」一趟。

昨天上午10點一到長輩們紛到2樓照顧中心，滿懷期待虛擬飛行體驗。愛心社人員安排長輩入座，即比照實際登機流程推進，空服務員先進行登機廣播、緊急逃生示範，隨後便推餐車送餐。

「第一次有搭飛機的感覺，很棒呢」，78歲老婦說自己很想坐飛機，但年事已高愈來愈不適合，一名70歲老翁說「40年前搭過飛機，現在飛機很安全，服務也好，有機會還是會再去搭」。