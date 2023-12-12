「浪我們送愛給您」關懷之旅 慈善基金會暖化花蓮部落

陣陣歡樂的歌聲在文健站傳唱起來，現場宛如KTV嗨到不行，長者們各個笑得合不攏嘴。公益慈善團體寒冬送暖「浪我們送愛給您」關懷之旅，偕同飛揚關懷協會前進花蓮萬榮和秀林部落文健站，攜手浪LIVE三位直播主魏祺修、彼特大人、揚琴凱樂，帶著物資和音樂關懷長者。活動期間巧遇立委高金素梅，她表示感謝浪凡慈善基金會這麼有愛心，進來部落關懷需要的長者，非常感謝。看到直播主揚琴凱樂帶的揚琴，忍不住試著敲打起來，也邀請長者一起體驗最多弦的樂器，玩的樂不思蜀，直呼太特別了！

活動主持人魏祺修已經有多次前往偏鄉做公益的經驗，這次為了前往花蓮文健站關懷長者，特別選了幾首節奏明快的老歌，原住民長者唱起來特別有感，主動找直播主尬舞，讓鮮少跳舞的魏祺修差點招架不住。另一位直播主彼特大人特別挑了原住民歌手Matzka的歌，一開口馬上吸引所有人的目光；兩位男直播主的帥氣和溫暖感染了每位長者，不斷被問：「單身嗎？我有兩位孫女。」頓時成了準女婿挑選比拚，笑聲不斷。

個性害羞的凱樂，特別帶了國樂的揚琴演奏〈太魯閣之戀〉立刻引起共鳴，全場狂歡一起交叉手繞著桌子跳起舞來。歡樂中正巧立委高金素梅進到文健站，也立馬融入現場同樂氣氛，一起唱歌還教念原住民語，親民形象感染在場的每個人，對於浪凡基金會的關懷，她更讚譽有加，直誇基金會真的很有愛心，為部落帶來愛。