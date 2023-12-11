基隆塔即將營運 謝國樑：市民肯定不收費 這是市民權益

「基隆塔」和「信二防空洞」試營運6天，開放民眾免費參觀，吸引超過7萬人次造訪。基隆塔16日正式營運後，民眾關心搭乘電梯要不要收費。基隆市長謝國樑今天說，基隆市民肯定不收費，至於外縣市遊客還待評估，因為若收費他們就不來，市府得不償失，不收費則要考量維護管理經費來源。

基隆市前市長林右昌任內規畫興建基隆塔，同時整修信二防空洞，加上施工中的希望之丘兒童遊戲場等據點，藉由中正公園環山小徑串連，打造山、海、城立體旅遊動線。

謝國樑上任後完成收尾工程，基隆塔和信二防空洞12月5日至10日試營運，共吸引7萬多人次造訪。文化局昨天宣布，兩處景點16日正式開幕，外界關切基隆塔營運方式。

謝國樑今到中和路交流道了解改善方案，針對基隆塔營運表示，基隆市民搭乘基隆塔電梯肯定不收費，這是市民的權益。但是外縣市民眾是否收費，還需要市府團隊權衡得失，考量利弊。