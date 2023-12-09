影／台東知本溫泉季換新裝 9米聖誕樹預告佳節腳步近

耶誕節即將到來，台東知本溫泉季活動配合換新裝，忠義堂廣場豎立9公尺高聖誕樹，堤岸上的幸福光廊也將星空點綴得璀璨無比。觀光業者指出，溫泉季夜間點燈延續至明年2月25日，冬天是泡湯旺季，本月份住宿率平均約6成，不過跨年夜已經客滿，遊客可避開人潮出遊。

知本溫泉季在10月7日開幕，每周六、日及國定假日有市集，為迎接耶誕節到來，忠義堂廣場豎立聖誕樹，另有幸福光廊、流星光梯、溫泉熊及幸福Double兔等應景裝置，入夜後節日氛圍濃厚。

縣府指出，每天傍晚5點30分，聖誕樹及河堤廊道點燈，溫泉季活動開幕至今2個月，累計3萬人次出遊，活動十分受歡迎，原本舉辦至113年元旦結束，已決議持續點燈至2月25日才落幕。

知本「暖湯跨年音樂會」，邀請紀曉君、王中平、高蕾雅及總鋪師歌王陳隨意等歌手，以及台東在地歌手都蘭大叔們、舒耐&伊浪、微笑阿光、青春歌聚院及LAWAY卡芙朵等團體在忠義堂開唱，跨年倒數過後，會場將施放絢爛煙火。