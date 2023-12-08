台東推特色旅宿認證 3年獲276張國際證書

台東縣推動特色旅宿國際認證邁入第3年，今年37家業者通過取得101張證書，其中，全台首創與高醫合作HFS健康照護旅宿認證，更有21家旅宿業者通過，成果豐碩。縣府昨舉行授證典禮暨成果發表會，縣長饒慶鈴表示，明年將擴大至樂齡族群及寵物旅宿輔導。

饒慶鈴說，3年來已累計148家旅宿業取得276張證書，與高醫合作認證的HFS健康照護友善職場旅宿也累計49家，希望更多優秀旅宿業夥伴與縣府團隊深耕台東，豐富國內外旅客多元觀光旅宿需求，打造讓1萬人來1百次的友善住宿環境。

昨授證典禮暨成果發表會由饒慶鈴、法約爾國際認證機構董事長王孝慈、高雄市立小港醫院院長郭昭宏、台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑等頒發證書。饒慶鈴說，HFS健康照護友善旅宿認證，是建立令人安心的健康照護旅宿，遠距醫療連線機制更領先全台旅宿業。

縣府交觀處說明，台東縣旅宿業共1558家，是全台旅宿業數量第三多的城市，2021年起推行至今累計148家業者取得276張證書，包括ISQM國際服務品質認證92家、FTH友善鐵人旅宿認證82家、KLS親善Long_Stay旅宿認證50家及ISFE高齡親善環境認證3家，成果卓越。