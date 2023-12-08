瑪陵國小通學路坑疤 基市府整平、增空間

基隆市瑪陵國小加幼兒園學生共93人，是基隆市唯一公辦民營小學，通學道路因涉及私有地，市府久未重鋪，路面坑疤。學生形容上下學搭車像「坐駱駝」，雨天走路要避開水坑，親師生喊苦。市府工務處重鋪路面，並增加人行空間。

市長謝國樑昨偕市議員張耿輝、蔡旺璉、楊秀玉、曾怡芳，及在地瑪南里長蘇陳素花到瑪陵國小，聽取工務處簡報工程內容，了解通學現況。

瑪陵國小校長董蕙萍說，家長接送學生上下學會經鴛鴦橋左轉，通過學校正門後，沿側門的道路通往大華二路。側門的道路年久失修，路面有不少坑洞，學生戲稱搭車像坐駱駝，下了車還要小心不要踩到水坑。

謝國樑指出，道路平整是城市治理的基本要求，基隆因為天候等因素，許多道路不平整，市府明年會啟動更多的道路鋪平工程。