入冬後疫情攀升、連續假期將來臨 宜蘭送好米鼓勵50歲以上打疫苗
入冬造成各類呼吸道傳染病蠢蠢欲動，加上近期持續發生黴漿菌、流感，特別是新冠肺炎的疫情近來又有升高趨勢，面對耶誕及跨年假期即將到來，人群互動恐增加感染，宜蘭縣衛生局鼓勵民眾接種疫苗，除了65歲以上長者完成COVID-19 XBB.1.5疫苗接種可獲500元禮券，針對50歲以上民眾，縣府也提供在地好米1公斤或衛生紙1串。
接種疫苗後約需2周才會產生保護力，縣長林姿妙今呼籲尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種疫苗獲得保護力，降低感染新冠肺炎後發生重症和死亡風險，即日起65歲以上長者只要完成COVID-19 XBB.1.5疫苗接種，可獲中央補助500元禮券。
另外，為鼓勵50歲以上民眾也能儘量接種疫苗，宜蘭縣政府也特別提供在地好米1公斤或衛生紙1串，贈送給50歲以上完成COVID-19 XBB.1.5疫苗接種的民眾，請盡快就近前往合約醫療院所或至快打站完成疫苗接種。
宜蘭縣政府考量新冠疫情可能在今年冬季再度升溫，加碼鼓勵民眾盡速接種疫苗，特別提醒民眾，中央補助65歲以上長者的禮券將發放至12月31日，請民眾把握時間踴躍前往接種；另外接種COVID-19 XBB.1.5疫苗的時機，須與前1劑COVID-19疫苗間隔12周（84天）以上；確診後也須間隔3個月（84天）以上再接種，延長疫苗保護力。
衛生局長徐迺維表示，除接種COVID-19疫苗外，為維護65歲以上長者健康及降低因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡，疾管署已於10月2日起推行第一階段接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並自11月27日起展開第二階段接種作業，對象為從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，將提供1劑公費PCV13肺炎鏈球菌疫苗；間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8周），將再提供另1劑公費PPV23肺炎鏈球菌疫苗。
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