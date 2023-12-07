台東設計中心團隊 獲金點獎年度特別獎

台東縣政府「台東城市品牌加值計畫–設計導入公共政策」，榮獲金點設計獎年度特別獎肯定，台東縣長饒慶鈴希望用設計帶來改變城市治理的機會。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，金點設計獎（Golden Pin Design Award）以全球華人市場最頂尖的設計獎項為定位，日前在台北表演藝術中心球劇場舉行頒獎典禮，台東縣政府今年以「台東城市品牌加值計畫-設計導入公共政策」參加角逐，榮獲2023金點設計獎年度特別獎肯定。

台東縣政府表示，今年金點設計獎共收到來自全球23地、近8000件作品參賽，最終選出25件「年度最佳設計獎」、2件「年度特別獎」得主，分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、泰國、立陶宛等地。台東縣政府繼10月獲得日本優良設計獎2023 GOODDESIGN AWARD BEST 100後，再得到2023金點設計獎「年度特別獎」肯定。

台東縣政府指出，過去3年，台東設計中心嘗試在台東進行不一樣的設計基礎建設。從杉原灣海域安全告示牌、台東小一新生美感護脊書包，演繹藝文漫遊的台東藝文平台，乃至詮釋台東獨特的台東城市品牌識別，期待打造台東設計示範提案，讓設計能以各式面貌深入台東生活日常。

計畫主持人吳孝儒表示，感謝台東縣政府對團隊的支持及給予台東設計中心計畫執行的期待與信心。團隊期待做一個好的樞紐，把台灣最好的資源一起帶入台東，幫台東做最好的設計。