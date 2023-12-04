宜蘭水利工程再抱回行政院金質獎 5年榮獲6金獎破紀錄

宜蘭縣政府發包興建的「壯圍抽水站及分洪道工程」最近拿下行政院公共工程金質獎，是水利類地方政府唯一獲評優等的工程，也是非直轄縣市唯一獲獎的地方政府。宜蘭水利工程近年來屢屢獲獎，5年榮獲6座金質獎肯定，不但打破宜蘭紀錄，在國內水利工程界也讓人刮目相看。

壯圍抽水站及分洪道工程經費3.3億元，2019年開工，縣政府水利資源處表示，分洪道工區施工過程中遭遇多達9個管線權責單位，會勘達35次之多，其中有台電管線與箱涵路徑重疊達1.2公里，更有中華電信光纜等重大民生管線無法遷移，經縣府團隊、施工廠商與各單位多次協調，以變更施作工法，並調整箱涵大小及高程以符合原設計排水量，最終克服管線障礙問題，今年7月完工。

至於在效益上，水利處表示，為解決壯圍鄉低窪地區淹水問題，壯圍抽水站最大運轉可達每秒18公噸的抽水排洪效能，運轉後可保護壯圍鄉都市地區144.7公頃，減輕該鄉市區易積水面積約45公頃及改善美福排水左岸地區淹水面積約50公頃，保障4300人居住安全。

其實縣政府最近幾年施作的水利工程可圈可點，也屢屢獲獎。縣府水利資源處自108年開始先以「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」獲頒金質獎，109年又以「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」獲頒2座金質獎。