快記下來！2024台東熱氣球嘉年華 超前部署宣布7月6日起精彩45天

臉書（Facebook）台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁，昨天提早公布明年熱氣球嘉年華於7月6日登場，活動達45天，週週有光雕音樂會、無人機及煙火表演。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科長洪婕雅今天接受中央社記者訪問表示，每年最受旅客期待，並引起大家關注的夏季盛事熱氣球活動，台東縣府為讓民眾及遊客提早安排假期，超前部署於昨天宣布「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，將在明年7月6日至8月19日一連45天於鹿野高台登場。

洪婕雅表示，明年熱氣球嘉年華活動展演規模再突破，活動期間不僅週週有光雕音樂會，以往開閉幕限定的無人機及煙火秀也是週週上演，歡迎全球各地民眾預留明年假期，到台東一睹風采。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，往年都是在活動前2至3個月公布，這次特別提早公布2024台灣國際熱氣球嘉年華活動日期，希望讓喜愛熱氣球的國內外球迷，有更充裕時間可以規劃來台東追球，新益求新的2024台灣國際熱氣球嘉年華活動精彩可期。