快訊

吳欣盈雙重國籍疑慮延燒 民眾黨小雞焦慮「若違法，2024直接下課」

亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

季辛吉辭世！從毛澤東到習近平 他如何牽動中美關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快記下來！2024台東熱氣球嘉年華 超前部署宣布7月6日起精彩45天

中央社／ 台東縣30日電
2024年熱氣球嘉年華於7月6日登場，活動達45天。圖為2023台灣國際熱氣球嘉年華在台東鹿野高台登場，吸引不少民眾前往朝聖。中央社
2024年熱氣球嘉年華於7月6日登場，活動達45天。圖為2023台灣國際熱氣球嘉年華在台東鹿野高台登場，吸引不少民眾前往朝聖。中央社

臉書（Facebook）台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁，昨天提早公布明年熱氣球嘉年華於7月6日登場，活動達45天，週週有光雕音樂會、無人機及煙火表演。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科長洪婕雅今天接受中央社記者訪問表示，每年最受旅客期待，並引起大家關注的夏季盛事熱氣球活動，台東縣府為讓民眾及遊客提早安排假期，超前部署於昨天宣布「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，將在明年7月6日至8月19日一連45天於鹿野高台登場。

洪婕雅表示，明年熱氣球嘉年華活動展演規模再突破，活動期間不僅週週有光雕音樂會，以往開閉幕限定的無人機及煙火秀也是週週上演，歡迎全球各地民眾預留明年假期，到台東一睹風采。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，往年都是在活動前2至3個月公布，這次特別提早公布2024台灣國際熱氣球嘉年華活動日期，希望讓喜愛熱氣球的國內外球迷，有更充裕時間可以規劃來台東追球，新益求新的2024台灣國際熱氣球嘉年華活動精彩可期。

熱氣球嘉年華 台東 音樂會

延伸閱讀

俄羅斯夜襲 烏克蘭：擊落21架無人機2枚飛彈

嘉大有機農產嘉年華周六登場 200份消費禮免費送

懶惰飼主用無人機遛狗卻翻車！黃汪「一飛沖天」橫越山脈 網揪出超大破綻

大港盃咖啡嘉年華開鑼 冠軍獨得165萬元烘豆機

相關新聞

快記下來！2024台東熱氣球嘉年華 超前部署宣布7月6日起精彩45天

臉書（Facebook）台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁，昨天提早公布明年熱氣球嘉年華於7月6日登場，活動達45天，週週有光...

南迴之心在地小農擺攤快閃1天 遠勝部落擺攤半個月

台東南迴在地小農參加縣府活動在知名休息站南迴之心「南迴驛」擺攤快閃1日，意外吸引大批遊客光顧採購，有遊客初次看到小米驚奇...

宜蘭五穀廟拆解重組修復 再現風華

建於清朝嘉慶年間的宜蘭五穀廟歷史建築，5年前拆解，2年前修復重組，昨落成啟用。五穀廟是早年噶瑪蘭設廳的官廟代表，在「修舊...

花蓮溫泉季創1.8億產值 4路線溫泉專車到下月10日

為期一個月的「花蓮太平洋溫泉季」落幕，30天共吸引將近8萬人參訪，為花蓮觀光相關產業創造約1億8千萬元產值。縣府指出，因...

低碳旅遊論壇 花蓮經驗分享

推動低碳旅遊多年的花蓮縣政府昨天與聯合報系合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇。花蓮縣政府參議彭偉族分享花蓮縣近年推動綠色旅遊...

綠島年30萬遊客汙水 全注入大海

台東綠島被評為世界百大潛點之一，年遊客約30萬人次，至今沒有汙水處理廠，地方抱怨澎湖、金門及小琉球等離島都已建汙水廠，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。