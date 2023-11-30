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花蓮溫泉季創1.8億產值 4路線溫泉專車到下月10日

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮太平洋溫泉季，為期1個月在瑞穗溫泉區、安通溫泉區展開，帶來約1億8千萬元觀光產值。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋溫泉季，為期1個月在瑞穗溫泉區、安通溫泉區展開，帶來約1億8千萬元觀光產值。圖／花蓮縣政府提供

為期一個月的「花蓮太平洋溫泉季」落幕，30天共吸引將近8萬人參訪，為花蓮觀光相關產業創造約1億8千萬元產值。縣府指出，因好評不斷，帶遊客花蓮遊的「溫泉專車」延長至12月10日，有4大不同路線，旅遊與泡湯一次享受。

花蓮兩大溫泉品牌為瑞穗英雄泉、安通美人湯，縣府觀光處辦太平洋溫泉季，從10月28日起在溫泉區周邊有絢麗光廊與璀璨發光裝置藝術，吸引遊客泡溫泉打卡。觀光處長張志翔指出，今年結合兩大溫泉區的食宿行及伴手禮，約有60個合作店家，只要消費集章，周周抽日本大阪機票，促進遊客前往溫泉區泡湯住宿。

瑞穗溫泉觀光產業協會理事長陳飛廷表示，溫泉季連辦4年，人氣一年比一年旺，今年住房率有大幅成長。安通溫泉觀光協會理事長連祥淵說，安通野溪溫泉是全台最容易抵達的天然湧泉，再加上許多浪漫打卡點，增添不少亮點。

觀光處指出，瑞穗英雄泉、安通美人湯兩大百年溫泉品牌，被交通部觀光署列為台灣觀光雙年曆「2024-2025年」活動，「溫泉專車」帶遊客花蓮1日遊、2日遊，包含瑞穗溫泉虎爺線、瑞穗溫泉蝴蝶谷線、安通溫泉玉里線、安通溫泉富里線；二日遊住溫泉區飯店也有加碼。

另外，溫泉季熱門打卡景點之一，在瑞穗溫泉公園內以瑞穗特產柚子為發想，用竹子編織而成的大型竹編柚「柚見星空」燈飾，應大眾要求將留置原處持續展出。

溫泉季 花蓮 品牌

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