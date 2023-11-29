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聯合報花縣府合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇 呼應聯合國永續目標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（左一）、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲（左二）、花蓮縣政府參議彭偉族（右三）、台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠（右二）、優樂地永續服務執行長蔡承璋（右一）出席。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（左一）、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲（左二）、花蓮縣政府參議彭偉族（右三）、台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠（右二）、優樂地永續服務執行長蔡承璋（右一）出席。記者季相儒／攝影

多年推動低碳旅遊的花蓮縣政府昨天與聯合報合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇。花蓮縣政府參議彭偉族分享花蓮縣這幾年推動綠色旅遊成果，包括推動賞鯨取代捕捉、碳足跡獎勵等；台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠也倡議「負責任的旅遊」概念，呼應聯合國17項永續發展目標(SDGs)。

優樂地永續執行長蔡承璋提到，低碳旅遊可由下而上，消費同時，也能帶動供應商責任生產，重視在地經濟、採購；台大實驗林管理處長蔡明哲直言「回饋地球最好方式就是低碳」，並推廣低碳旅遊衍伸到森林療癒的預防醫學概念。

COP28聯合國氣候高峰會今天登場，昨天的「低碳旅遊、地球永續」論壇由聯合報副內容長王茂臻擔任主持人，王表示，「低碳旅遊」近年引發話題，過去旅遊多被關注在價位、品質，現在愈來愈多人重視碳足跡，以他個人熱愛爬山為例，近年許多登山同好都強調「無痕山林」。

花蓮縣政府參議彭偉族提到，花蓮縣政府多年積極推動環境永續，在「綠色旅遊」名稱還沒出現之前，花蓮已推動有機飲食、在地文化、生態維護，最簡單的例子就是全國最大的賞鯨業就是從花蓮開始，這就是回饋到SDGs。

優樂地永續服務執行長蔡承璋表示，隨著疫情解封，旅客大量湧入花東，造成大量垃圾等亂象，疫後國旅爆發該警覺，若急於消費就會對在地環境造成挑戰，應該經濟發展與在地永續並行。

台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠則提出「負責任的旅遊」，她認為「負責任的旅遊」兩點關鍵，第一是「該買就要買」，促進當地的「伴手禮經濟」；第二是要減少對目的地負面的影響，跟當地社區、在地多一點聯繫，且尊重大自然。

台大實驗林管理處處長蔡明哲表示，目前全球碳排量高達8％是來自於旅遊，他認為低碳旅遊可從食衣住行育樂多方下手，例如使用在地食材；穿著輕便服裝讓行李減量；優先選擇大眾運輸等低碳運具。

聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，優樂地永續服務執行長蔡承璋（圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，優樂地永續服務執行長蔡承璋（圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，花蓮縣政府參議彭偉族（圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，花蓮縣政府參議彭偉族（圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠（見圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠（見圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲（見圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲（見圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，優樂地永續服務執行長蔡承璋（見圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，優樂地永續服務執行長蔡承璋（見圖）出席與談。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（圖）主持。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（圖）主持。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（左起）、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲、花蓮縣政府參議彭偉族、優樂地永續服務執行長蔡承璋出席。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（左起）、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲、花蓮縣政府參議彭偉族、優樂地永續服務執行長蔡承璋出席。記者季相儒／攝影
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花蓮 賞鯨

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