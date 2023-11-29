東海岸沙灘出現僧帽水母 屍體恐仍有毒勿碰觸

台東東河鄉海岸近日出現大量僧帽水母被打上岸，專家提醒，這種水母擱淺死亡後，只要體內略存有水分，刺細胞毒性不減，碰觸不得。

近日有遊客前往東海岸東河鄉七里溪出海口，發現沙灘、礁岩上都是僧帽水母。女遊客今天接受媒體訪問表示，整片海灘都是，估計有上千隻，她起初以為是魚線，還伸手拉，幸好沒被螫傷，隨行的朋友驚喊「那是有毒的水母」，於是在網站上提醒大家注意。

農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢接受媒體訪問表示，每年秋冬之際受東北季風吹拂影響，東部海岸不時出現僧帽水母漂上岸的情況。

他說，僧帽水母是由多種生物體組成的群落，非單一個體生物，屬於腔腸動物；外型上半部如藍寶石般晶瑩剔透的組織為水母體，下半部細長的觸鬚為水螅體，內含蛋白毒；若不慎被螫傷，除了皮膚出現紅腫、水泡外，嚴重恐神經麻痺、呼吸困難，致命性高。

他提醒，僧帽水母擱淺海灘死亡後的遺骸，只要體內略存有水分，刺細胞毒性不減，碰觸不得；另外，對於坊間相傳尿液塗抹療法，切勿迷信，應保持傷口乾淨盡速就醫，以免造成感染。

衛福部台東醫院表示，被浪打上岸的水母屍體一樣具有毒性，遊客不要身體接觸。如果不小心被水母螫傷，刺絲胞可能會卡在皮膚上，若用另一隻手去撥，反造成他處也沾染毒性蛋白質，最好的方式就是在水中以衣物撥除，降低傷害，一旦發現被螫到，要儘快就醫。

東海岸曾於民國107年1月間也出現大量僧帽水母被打上岸。