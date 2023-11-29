基隆壽司季剛落幕 謝國樑再辦基隆滷肉飯王者爭霸活動
基隆市政府號召全市40家滷肉飯店家，合辦「2023基隆滷肉飯王者爭霸」活動。市長謝國樑今天在市府帶頭大啖滷肉飯，號召各地民眾到基隆品嘗古早味庶民美食，並安排半日遊或1日遊。人氣店家網路票選12月1日起開放投票，民眾可在明年1月15日前票選支持的滷肉飯店家，打卡還能參加抽獎。
基市府和農糧署、基隆市米穀商業同業公會舉辦滷肉飯王者爭霸活動，共有40家滷肉飯店家響應，共同繪製基隆「滷肉飯地圖」。基隆市長謝國樑說，滷肉飯是台灣最有名的小吃，也在基隆著名庶民小吃菜單中，歡迎國內外愛吃滷肉飯的民眾，一起來基隆尋找心中的美味。
市府表示，基隆滷肉飯王者爭霸12月1日開跑，活動期間會邀請國宴名廚「保師傅」、美食評論家王瑞瑤和人氣YouTuber「廚佛Fred」，擔任滷肉飯美食評鑑家，結合基隆景點規劃美食旅遊路線「懶人包」，讓有興趣的民眾參考，說走就走，提振基隆觀光經濟。
市府說，民眾可上基隆滷肉飯王者爭霸活動官方網站，查詢40家滷肉飯店家資訊，並在「投稿專區」票選人氣店家，也可推薦名單外的店家，票數最高的前5家店家獲選為「人氣店家」，頒贈獎牌。
民眾活動期間前往滷肉飯店家消費拍照留念，並在臉書公開分享打卡，再到官網回填臉書資訊，即可參加「社群打卡活動周周抽」，每周抽出100元超商禮券，名額10人。活動結束後，市府會統計打卡次數最多的前10人，贈送「滷肉飯王者」金餐具組。
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