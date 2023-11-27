台開心農場下月熄燈 花蓮人感嘆：又少一個景點
花蓮新天堂樂園本月中才易主，緊鄰的觀光景點「台開心農場」今傳熄燈消息。台開集團指出，由於維護成本高，只能忍痛停止營運，將於12月15日起暫停營業。消息一出，花蓮人紛紛感嘆「又少一個景點」，感到不捨。
台開集團表示，花蓮縣政府為改善光華樂活園區外東側廢土雜草景觀及違建戶問題，向國軍退除役官兵輔導委員會花蓮農場（即現屬台東農場）承租土地，改善農場景觀。在2010年承租後，花蓮縣府、台東農場，與台開簽訂6年委託經營契約，經營種植農作物，以生態池改善地貌、興建馬場等景觀美化工程。
總面積45公頃的花蓮洄瀾灣區裡，台開心農場占地14公頃，台開花費數億元完成生態園區所有的基礎建設，有2.4公頃的馬場、馬廄、倉庫空間、生態池、魚池與觀光農耕花卉等。到2017年租約到期後，由縣府繼續編列預算招標，並由台開獨自維護至今為止，期間未有任何捐款援助。
台開指出，農場的人事、動物及基礎設施維護成本持續累積，農場沒有收門票，僅有販售動物飼料等，難以達到收支平衡，考量維護成本與行政糾紛等因素，「很難再繼續了」，決定自12月15日起停止對外開放，並將土地交還退輔會。
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