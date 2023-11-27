快訊

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

香港國泰航空推出「愛國者便宜機票」 鼓勵香港選民投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身心障礙者常關在家 門諾復康巴士助勇敢出門購物

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾基金會交通中心「溫暖有愛購物行」7月開始服務後，原本每月服務量平均3000趟次成長至4000趟次。圖／門諾基金會提供
門諾基金會交通中心「溫暖有愛購物行」7月開始服務後，原本每月服務量平均3000趟次成長至4000趟次。圖／門諾基金會提供

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，不再是既定印象裡只能就醫的交通服務，也幫助身心障礙者出門購物，自今年7月復康巴士「溫暖有愛購物行」開始服務後，原本每月服務量平均3000趟次成長至4000趟次，申請社會參與的使用者，也占總服務量的10分之1。

門諾基金會交通服務中心區督導曾乾慶表示，想要補給生活所需外出採買，大多身心障礙者需要配合照顧者時間，也擔心接觸陌生人事物等諸多原因，易造成不好的體驗，反而選擇不出門，希望藉由「溫暖有愛購物行」，鼓勵身心障礙者勇敢踏出家門。

該服務對象為除了需符合原搭乘復康巴士的條件外，個人意識清晰、親屬能陪同更佳。服務優先順序依先前搭乘紀錄的積分制度為標準，由專業社工員評估。活動每個月一次，每次至少4名個案參與活動，基金會提供購物金500元禮券，鼓勵踏出家門。

基金會表示，地點會先場勘，確保足夠的友善環境，並安排適合的志工、同仁，全程陪同協助採買，大幅提高行動上的安全與便利，外出採買品質提高，並藉由使用者滿意度調查，改善服務中的不足。

基金會指出，支持身心障礙者、視障者提升生活自理能力，期望能從簡單的自主選擇決定權開始，並且將此服務推廣至普及。若有需要復康交通服務，可撥打03-8358684預約或諮詢，詳情也可洽03-8312405進一步了解。

門諾基金會交通中心推動復康巴士「溫暖有愛購物行」，幫助身心障礙者出門購物。圖／門諾基金會提供
門諾基金會交通中心推動復康巴士「溫暖有愛購物行」，幫助身心障礙者出門購物。圖／門諾基金會提供

巴士

延伸閱讀

門諾復康巴士多元服務 接送身心障礙者勇敢出門購物

復康巴士難約又繞路 南市議員：透早出門、天黑才回家

開基共善堂創立300周年建醮 捐逾百萬復康巴士嘉惠台南市

他身障仍當上亞運籃球選手 也是優良復康巴士司機受表揚

相關新聞

金樽觀景台塌陷岌岌可危 台東縣府旅遊網還建議「喝咖啡賞景」

東海岸金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過受豪雨沖刷影響，山崖邊坡下陷近70公尺，觀景台拉起封鎖線成「...

身心障礙者常關在家 門諾復康巴士助勇敢出門購物

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，不再是既定印象裡只能就醫的交通服務，也幫助身心障礙者出門購物，自今年7月復康巴...

門諾復康巴士多元服務 接送身心障礙者勇敢出門購物

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，自今年7月「溫暖有愛購物行」服務開跑後，從每月平均約3000趟次服務量成長至4...

「傳藝縣民日」宜蘭人12月這12天免費入園 還有大禮包

宜蘭傳藝園區在12月每周六日一推出「傳藝縣民日」，限定宜蘭人身分證件G開頭共有12天可免費入園，另有「縣民大禮包」內含1...

獲行政院模範公務員 基市科長吳雨潔：為孩子實踐教育均等

基隆市政府教育處課程教學科長吳雨潔，獲選為今年行政院模範公務員。她說，未來在工作上會繼續實踐教育均等與普及，讓基隆的孩子...

謝國樑座車違停？ 警：公務行程不舉發

民進黨基隆市議員張之豪質疑市長謝國樑座車在義一路紅線路段「違規停車」，市府解釋，當時是與里長會面的公務行程。市警局交通隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。