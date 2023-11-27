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身心障礙者常關在家 門諾復康巴士助勇敢出門購物
門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，不再是既定印象裡只能就醫的交通服務，也幫助身心障礙者出門購物，自今年7月復康巴士「溫暖有愛購物行」開始服務後，原本每月服務量平均3000趟次成長至4000趟次，申請社會參與的使用者，也占總服務量的10分之1。
門諾基金會交通服務中心區督導曾乾慶表示，想要補給生活所需外出採買，大多身心障礙者需要配合照顧者時間，也擔心接觸陌生人事物等諸多原因，易造成不好的體驗，反而選擇不出門，希望藉由「溫暖有愛購物行」，鼓勵身心障礙者勇敢踏出家門。
該服務對象為除了需符合原搭乘復康巴士的條件外，個人意識清晰、親屬能陪同更佳。服務優先順序依先前搭乘紀錄的積分制度為標準，由專業社工員評估。活動每個月一次，每次至少4名個案參與活動，基金會提供購物金500元禮券，鼓勵踏出家門。
基金會表示，地點會先場勘，確保足夠的友善環境，並安排適合的志工、同仁，全程陪同協助採買，大幅提高行動上的安全與便利，外出採買品質提高，並藉由使用者滿意度調查，改善服務中的不足。
基金會指出，支持身心障礙者、視障者提升生活自理能力，期望能從簡單的自主選擇決定權開始，並且將此服務推廣至普及。若有需要復康交通服務，可撥打03-8358684預約或諮詢，詳情也可洽03-8312405進一步了解。
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