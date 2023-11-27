「傳藝縣民日」宜蘭人12月這12天免費入園 還有大禮包

宜蘭傳藝園區在12月每周六日一推出「傳藝縣民日」，限定宜蘭人身分證件G開頭共有12天可免費入園，另有「縣民大禮包」內含100元商品券、瓦片平安符、文昌福氣水、好神帽及傳藝毛巾，只要299元就能獲得市價至少600元大禮包。

宜蘭傳藝園區「好神時代－謝天謝地謝平安」系列活動，全聯善美的文化藝術基金會表示，謝平安有感恩及逗熱鬧的傳統意涵，為了回饋宜蘭鄉親，去年首推8天縣民日大受歡迎，今年增為12天，設籍宜蘭或身分證字號G開頭者，憑相關證明文件，自12月第一個周六（12/2）起，12/02(六)-12/04(一)、12/09(六)-12/11(一)、12/16(六)-12/18(一)、12/23(六)-12/25(一)，每周六、周日、周一「縣民指定日」都可享免費入園，到傳藝看好戲、玩手作、謝平安，共度歲末時光。

今年也加碼推出「好神時代縣民款大禮包」，縣民專屬優惠價299元，只要憑身分證等相關文件到宜蘭傳藝園區「遊客資訊站」購買，就能把價值600元以上的限定商品打包帶走，商品券可立即消費折抵，吃喝玩樂現省100元。大禮包即日起販售至12月25日，售完為止。