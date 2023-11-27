燈花季+溫泉季 礁溪與你有約

宜蘭礁溪「溫泉燈花季」亮燈至明年3月1日，夜間綻放璀璨燈飾，宜蘭縣府舉辦的「冬戀蘭陽溫泉季」今晚也揭幕，為期10天，共同炒熱礁溪溫泉產業。

礁溪鄉是距離大台北最近的平地溫泉，鄉公所今年第四度舉辦燈花季，有別前幾年疫情衝擊、景氣低迷，今年鄉公所除4大區美麗燈飾，也把燈光延伸到鄰近郊區，引導遊客擴大旅遊足跡，亮燈到明年3月1日。

去年「礁溪溫泉燈花」榮獲美國繆思設計大獎金獎，今年燈花季本月24日璀璨亮燈後，分布在溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場4大區域，主燈是溫泉廣場的「溫泉之光」，繽紛色彩打造從近到遠的層次光廊，浪漫多彩的絕佳打卡景點。

除溫泉廣場主燈，另在「地景廣場」是藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元燈飾；「迎賓廣場」為愛心造型搭配炫彩虹膜，日夜展現趣味造型；「水景廣場」飄逸水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成了生命之泉，地面投射俏皮可愛龍，迎接龍年到來。

公所建議遊客沿著礁溪路與中山路、礁溪路五段附近步行，即可飽覽各大燈區，此外在鄰近郊區的大塭路與塭底路路口有「海洋奇遇」，淇武蘭路的二龍之心公園有「二龍心之樹」，可開車前往。

兩天一夜遊礁溪，白天可前往跑馬古道步道或五峰旗風景區，若再往五峰旗上去是白色美麗教堂的聖母朝聖地，挑戰級的遊客可花個半天攀登知名「抹茶山」；下山後品嘗美食，晚間入住溫泉旅宿，可以舒服泡個美人湯。