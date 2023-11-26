浪漫燈花點亮璀璨礁溪大爆美 溫泉季加碼吃美食玩景點

宜蘭礁溪溫泉蟬聯兩屆全國台灣好湯金泉獎殊榮，進入旅遊旺季，礁溪鄉公所「溫泉燈花季」起跑，夜間綻放璀璨燈飾，處處都有美景可以入境；縣政府接著舉辦「冬戀蘭陽溫泉季」明晚揭幕，兩大活動共同炒熱礁溪溫泉產業，最浪漫、好吃好玩的礁溪就在此時。

礁溪鄉是距離大台北地區最近的平地溫泉，鄉公所今年第四度舉辦燈花季，有別於前幾年疫情衝擊下景氣低迷，今年鄉公所除了4大區美麗燈飾，也把燈光脈絡延伸到鄰近郊區，引導遊客擴大旅遊足跡，亮燈到明年3月1日。鄉長張永德也感謝縣府即將展開的「冬戀蘭陽溫泉季」，為期10天活動，邀請全國遊客來到礁溪享受療癒的美人湯。

去年「礁溪溫泉燈花」拿去比賽，榮獲美國繆思設計大獎金獎，鄉公所說明今年燈花季本月24日璀璨亮燈後，分布在溫泉廣場、迎賓廣物、地景廣場及水景廣場4大區域，主燈是溫泉廣場的「溫泉之光」，繽紛色彩打造從近到遠的層次光廊，浪漫多彩的絕佳打卡景點。

除了溫泉廣場主燈，另在「地景廣場」是藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元燈飾；「迎賓廣場」為愛心造型搭配炫彩虹膜，日夜展現趣味造型；「水景廣場」飄逸水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成了生命之泉，地面投射俏皮可愛龍，迎接龍年到來。

公所建議遊客沿著礁溪路與中山路、礁溪路五段往南步行，即可飽覽各大燈區，此外在鄰近郊區的大塭路與塭底路路口有「海洋奇遇」，淇武蘭路的二龍之心公園有「二龍心之樹」，可開車前往。