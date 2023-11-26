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浪漫燈花點亮璀璨礁溪大爆美 溫泉季加碼吃美食玩景點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「水景廣場」地面投影燈是俏皮可愛龍，迎接龍年到來。圖／礁溪鄉公所提供
「水景廣場」地面投影燈是俏皮可愛龍，迎接龍年到來。圖／礁溪鄉公所提供

宜蘭礁溪溫泉蟬聯兩屆全國台灣好湯金泉獎殊榮，進入旅遊旺季，礁溪鄉公所「溫泉燈花季」起跑，夜間綻放璀璨燈飾，處處都有美景可以入境；縣政府接著舉辦「冬戀蘭陽溫泉季」明晚揭幕，兩大活動共同炒熱礁溪溫泉產業，最浪漫、好吃好玩的礁溪就在此時。

礁溪鄉是距離大台北地區最近的平地溫泉，鄉公所今年第四度舉辦燈花季，有別於前幾年疫情衝擊下景氣低迷，今年鄉公所除了4大區美麗燈飾，也把燈光脈絡延伸到鄰近郊區，引導遊客擴大旅遊足跡，亮燈到明年3月1日。鄉長張永德也感謝縣府即將展開的「冬戀蘭陽溫泉季」，為期10天活動，邀請全國遊客來到礁溪享受療癒的美人湯。

去年「礁溪溫泉燈花」拿去比賽，榮獲美國繆思設計大獎金獎，鄉公所說明今年燈花季本月24日璀璨亮燈後，分布在溫泉廣場、迎賓廣物、地景廣場及水景廣場4大區域，主燈是溫泉廣場的「溫泉之光」，繽紛色彩打造從近到遠的層次光廊，浪漫多彩的絕佳打卡景點。

除了溫泉廣場主燈，另在「地景廣場」是藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元燈飾；「迎賓廣場」為愛心造型搭配炫彩虹膜，日夜展現趣味造型；「水景廣場」飄逸水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成了生命之泉，地面投射俏皮可愛龍，迎接龍年到來。

公所建議遊客沿著礁溪路與中山路、礁溪路五段往南步行，即可飽覽各大燈區，此外在鄰近郊區的大塭路與塭底路路口有「海洋奇遇」，淇武蘭路的二龍之心公園有「二龍心之樹」，可開車前往。

兩天一夜遊礁溪，白天可前往附近的跑馬古道步道或五峰旗風景區，大口吸飽負離子芬多精，若再往五峰旗上去是白色美麗教堂的聖母朝聖地，挑戰級的遊客花個半天時間攀登走走知名「抹茶山」；下山後品嘗美食，晚間入住溫泉旅宿，舒服泡個美人湯。

「礁溪溫泉燈花季」啟動，即日起至3月1日晚上6點到11點，綻放璀璨燈飾，處處都有美景可以入境。圖／礁溪鄉公所提供
「礁溪溫泉燈花季」啟動，即日起至3月1日晚上6點到11點，綻放璀璨燈飾，處處都有美景可以入境。圖／礁溪鄉公所提供
「水景廣場」飄逸水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成了生命之泉。記者戴永華／攝影
「水景廣場」飄逸水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成了生命之泉。記者戴永華／攝影
礁溪鄉長張永德宣布「溫泉燈花季」起跑，與全國遊客相約在冬季，歡迎賞燈花、嘗美食、買伴手禮。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉長張永德宣布「溫泉燈花季」起跑，與全國遊客相約在冬季，歡迎賞燈花、嘗美食、買伴手禮。圖／礁溪鄉公所提供
鄰近礁溪郊區的大塭路與塭底路路口，「海洋奇遇」燈飾。圖／礁溪鄉公所提供
鄰近礁溪郊區的大塭路與塭底路路口，「海洋奇遇」燈飾。圖／礁溪鄉公所提供
遊客在浪漫的「拱映蝶光」光廊下，欣賞燈光之美。記者戴永華／攝影
遊客在浪漫的「拱映蝶光」光廊下，欣賞燈光之美。記者戴永華／攝影
「地景廣場」藤花、魔幻蝶鏡等燈飾。圖／礁溪鄉公所提供
「地景廣場」藤花、魔幻蝶鏡等燈飾。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉淇武蘭路的二龍之心公園，可愛「二龍心之樹」燈飾，遊客可開車前往。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉淇武蘭路的二龍之心公園，可愛「二龍心之樹」燈飾，遊客可開車前往。圖／礁溪鄉公所提供
「地景廣場」出現動物光雕等燈飾。圖／礁溪鄉公所提供
「地景廣場」出現動物光雕等燈飾。圖／礁溪鄉公所提供
沿著礁溪路與中山路、礁溪路五段往南步行，即可飽覽各大燈區。圖／礁溪鄉公所提供
沿著礁溪路與中山路、礁溪路五段往南步行，即可飽覽各大燈區。圖／礁溪鄉公所提供
溫泉廣場的主燈「溫泉之光」與「「拱映蝶光」」，浪漫多彩的絕佳打卡亮點。圖／礁溪鄉公所提供
溫泉廣場的主燈「溫泉之光」與「「拱映蝶光」」，浪漫多彩的絕佳打卡亮點。圖／礁溪鄉公所提供
「溫泉之光」吸引遊客拍照。記者戴永華／攝影
「溫泉之光」吸引遊客拍照。記者戴永華／攝影

溫泉季 燈飾

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