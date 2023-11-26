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冬山河公園 議員盼蓋摩天輪吸客

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭冬山河親水公園是國際童玩節舉辦場地，每年夏天吸引超過40萬人次入場，其他10個多月卻只有不到20萬人次。本報資料照片
宜蘭冬山河親水公園是國際童玩節舉辦場地，每年夏天吸引超過40萬人次入場，其他10個多月卻只有不到20萬人次。本報資料照片

宜蘭五結鄉冬山河親水公園是國際童玩節主要場地，每年夏天吸引超過40萬遊客前往，但其他時間較為冷清，縣議員提設摩天輪增加平時人流；縣府工商旅遊處表示，曾評估設摩天輪的可能性，但因環保疑慮擱置，會繼續尋求府內外共識評估推動。

冬山河親水公園位於五結鄉協和村冬山河北岸，1994年落成，是宜蘭國際童玩節的主要活動場地，今年童玩節吸引超過45萬人次入園；工旅處統計，疫情前2019年親水公園整年有66萬2525人次入園，其中51萬1160人次集中在童玩節的44天，其他10個多月只有15萬人左右。

縣議員孫湯玉惠表示，冬山河親水公園除了童玩節，其他時間形同閒置，在園區內設置摩天輪，遊客可以在高空一覽生態綠洲、五十二甲溼地等景色，每天都能有收入、人潮，周邊的旅宿業者與商家也能受惠。

工旅處長李東儒回應，2012年工旅處曾評估在親水公園北側設置摩天輪，可360度環景觀賞蘭陽平原美景。根據當時全台各地摩天輪的建置、維運成本，以及親水公園周邊旅遊人潮推估，財務成本效益可行；另一方面，環保問題如景觀、天際線等存在疑慮，未能達成共識，只能將此案擱置。

協和村長黃鐙山說，親水公園平日冷冷清清，若能建摩天輪，能和規畫中的溫泉泡腳湯屋結合，帶動人潮。

工旅處基於促進觀光的立場也願意推動，會尋求縣府內各單位如財稅、主計、水資、環保等局處，及府外地方人士、環保團體等意見。

童玩節 議員 宜蘭

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