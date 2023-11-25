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體驗飛行傘高空墜落身亡 花蓮能借鏡宜蘭自治條例？

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣外澳是飛行傘載客熱門景點，縣府2年前公布無動力飛行運動管理自治條例，業者認為對整個環境有正面作用。本報資料照
宜蘭縣外澳是飛行傘載客熱門景點，縣府2年前公布無動力飛行運動管理自治條例，業者認為對整個環境有正面作用。本報資料照

花蓮豐濱鄉日前發生飛行傘死亡事故，無地方自治條例成討論焦點。宜蘭縣頭城外澳地區也是飛行傘運動熱門地點，縣府2年前公布無動力飛行運動管理自治條例，業者認為對整個產業都是好事，罰則明確完善，也有一定約束力，但花蓮縣狀況更複雜，若要訂定恐沒那麼容易。

宜蘭外澳地區飛行傘相當熱門，每年約有8000到1萬人次參與，飛行傘教練吳啟東經營飛行傘載客約20年，他說剛開始既沒有中央規範，也沒有地方自治條例，從業者自我約束到建立起明確的規範，並取得合法的降落地點，是公私協力長時間努力的成果。

據了解，飛行傘載客行業誕生之初，從中央到地方都沒有法條規範，消費者與業者若有糾紛，甚至傷亡事故，只能尋求消費者保護法等途徑；屏東縣府2008年率先訂定自治條例，教育部體育署2014年發布輔導辦法，卻沒有明確罰則，要求各地方政府比照屏東縣訂定自治條例，宜蘭縣府遂於2020年底將自治條例送往議會審核，2021年10月發布。

宜蘭縣無動力飛行運動管理自治條例規範範圍包含業者申請許可、專業人員資格、起飛降落場地、飛行設備等，違反規定最高可處10萬元罰鍰，並且勒令停業。相關人員表示，自治條例訂定後最大的區別就是有明確的裁罰依據；上路2年來，縣府今年5月針對1起飛行傘摔落事故，裁罰未取得飛行許可的業者。

吳啟東說，自治條例對消費者權益、業者管理等各方面都有規範，目前看起來已經足夠完善，就是罰鍰額度稍輕，其實可以提高一點強化約束力。飛行傘起飛地點多是私人土地，降落地點外澳沙灘由東北角風管處委託九號咖啡經營，也和飛行傘業者簽約成為合作夥伴，有明確的權責歸屬。

吳啟東指出，宜蘭的飛行傘業集中在外澳一帶，因地制宜的自治條例比較單純；另一方面，花蓮的飛行傘業者散落全縣南北，不同場域的規範較難取得一致，且可能有空域問題，比宜蘭更加複雜。宜蘭自治條例前後忙了1、2年才訂定出完整的規範，花蓮可能得花費更多時間與耐心。

花蓮縣豐濱鄉日前發生飛行傘業者載客飛行時，因安全扣環不明原因鬆脫，蕭女墜地身亡，花蓮縣府擬訂定自治條例，祭出明確罰則。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉日前發生飛行傘業者載客飛行時，因安全扣環不明原因鬆脫，蕭女墜地身亡，花蓮縣府擬訂定自治條例，祭出明確罰則。圖／民眾提供

飛行傘 宜蘭 花蓮

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