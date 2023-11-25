台東南田設立「國家級太空發射場」？太空中心主任：有可能

2020年晉陞科技太空公司曾在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地及相關法規問題致使火箭發射卡關後。中央擬為解套，地點選在屏東旭海牡丹灣國有地作為短期科研火箭發射場，也遭當地居民抗議，太空火箭發展一度受阻。不過，昨參加主持「台東縣太空科學節」的國家太空中心主任吳宗信表示，4至5年內，「國家級太空發射場」不是台東南田，就是屏東旭海。

吳宗信接受本報記者專訪時表示，通常進入地球軌道，台灣東南角是廣闊太平洋，火箭飛出去後，推進器脫離箭體就會直接掉到海上，相對較安全性，且距離赤道近，以東南角向東每秒4至5百公尺轉速，可以大幅減省升空能量，理論上未來4至5年內會設立國家級太空發射場，最適合的地點就是台東南田與屏東旭海。

他進一步說，之所以沒選擇同樣東邊的花蓮，主要是他距離日本與那國島近，就有國與國航空區限制的問題，這是很麻煩，更不用說宜蘭或其他縣市，而台東南田及屏東旭海因東邊是綠島和蘭嶼則沒有國與國航空區限制的問題，且火箭飛行出去角度不會衝擊兩離島，相對很安全。

吳宗信坦言現階段要在台東南田與屏東旭海設立國家太空發射場，會面對原住民保留地的問題，畢竟過去在旭海設立科研發射場規模不到1公頃，國家級發射場規模可能需要幾十公頃，甚至百公頃的用地，「過去幾年和屏東旭海當地原民互動給他們很多經驗」，所以未來要設立國家太空發射場會有一定的幫助。