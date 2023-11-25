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台東縣議會舊址 化身展演廳

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市中心閒置19年的台東縣議會舊址淪蚊子館，在2017年4月移交縣府後積極向中央爭取經費，將舊縣議會活化再生，成為小型展演廳，昨啟用試營運，縣長饒慶鈴說，這會是台東藝文新亮點。藝文團體說「太棒了！」

饒慶鈴說，她上任後指示文化處提計畫，將舊縣議會活化再生，向中央爭取經費，獲文化部3千萬元核定，2019年工程動工，昨完工啟用試營運。

坐落市區更生路上的舊縣議會興建於50年代，19年前新縣議會大樓完工，舊址建築體保留至今，2014年登錄為歷史建築，總面積約1728坪，但隨著建物年久失修，外觀斑駁不堪，民代不斷反映建議縣府活化。

縣府文化處表示，舊議會建築除外觀整修，內部也改建，完工的議事廳內可容納200人小型展演廳，另有排練場、工作坊、茶酒館等空間。昨試營運由2023台東藝穗節「末日島嶼‧我與你」演出，未來會有更多表演。

台東 歷史建築 饒慶鈴

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