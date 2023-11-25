工程延宕 宜縣府暫停撥款 第二行政中心卡關

宜蘭第二行政中心總經費約21億元，由於工程進度落後，縣府依契約未撥款約2.5億元，議員質疑是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，沒有經費如何要求營造廠商趕工施作？縣府表示，會再研議並與廠商溝通，仍盼營造方積極提出趕工計畫並照計畫施作。

第二行政中心位於羅東林業文化園區北側，縣府2005年規畫，2016年完成設計，2020年7月發包開工，預算14億3千萬元，原訂今年1月完工，遇上疫情缺工缺料，未能如期完工，經費也增加至21億5千萬元。目前整體工程完成約50%，暫訂明年4月完工，但經費約只撥出30%左右。

縣議員林佩螢昨質詢表示，營造廠商反映仍有約2.5億元工程經費未按進度撥下，人事、原料等費用難以滿足現場需要，目前已暫停施工。縣府建設處表示，根據契約第5條規定，工程進度落後10%以上，縣府得暫停估價，待營造方提出趕工計畫並照計畫趕上工程進度，才可恢復撥款。

林佩螢表示，縣府說法等於「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，監造方今年7月盼縣府撥款，但兩造對疫情工程展延認知落差達300天以上，因此對工程進度看法不同；林認為，縣府應更加積極與廠商溝通，不管要撥款還是其他方式協調，釋出善意才能推動，不至於繼續卡關。

縣府建設處回應，今年5月就曾恢復撥款3個月，但評估3個月後現場施作狀況仍不理想，才會繼續暫停撥款；縣府也協請工程審議委員與廠商協調，並要求建築師到場配合營造方需求，已經釋出相當大善意，盼廠商勿將「縣府依契約不撥款」當成工程延宕理由，應更積極趕上工程進度，縣府也能早日恢復撥款。