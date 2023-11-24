台東2金牌農村 進軍全國

台東縣第三屆「金牌農村獎」昨天揭曉，經過激烈競賽，台東市富岡社區和池上鄉萬安社區奪冠，將代表台東角逐全國獎項。縣長饒慶鈴說，台東處處都好玩，要將全縣165個社區，打造165種轉角特色熱情。

台東縣長饒慶鈴昨主持第三屆金牌農村競賽頒獎，最後入選10社區齊聚台東縣美術館，呈現台東社區多樣性，更帶來各社區特色產品，猶如嘉年華般，展現濃濃鄉土情。

饒慶鈴說，近年推動「慢經濟」模式，在農村體現獨有慢活文化，觀光發展建構在農村社區特色連結，遊客到南迴就體驗南迴原民部落風情，到縱谷感受農村悠然自得，希望未來得獎社區都不一樣，台東處處都好玩。

農業處長許家豪表示，今年共33個社區參賽，評審走訪參賽社區，實地了解各社區生產、生活、生態及未來願景規畫後，歷經初選及第二階段評選，才選出金牌農村各獎項。

富岡社區透過青年返鄉帶動，利用社區優勢創造許多文創手作，包括廢棄物再利用及阿美族樹皮手作等深獲評委青睞；池上鄉萬安社區則是結合在地優質稻米特色，創造與自然共存的有機價值，展現台東農村美好與魅力。