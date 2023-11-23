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廢棄物、樹皮打造台東「金牌農村」 饒慶鈴：165社區 165種轉角特色
台東縣第三屆「金牌農村獎」今天出爐，經過激烈競賽，台東市富岡社區和池上鄉萬安社區奪冠，分別將代表台東角逐全國獎項。縣長饒慶鈴說，將全縣165個社區，打造165種轉角特色熱情。
饒慶鈴說，台東的觀光發展，就是建構在農村社區的特色連結，遊客走到南迴就體驗南迴原民部落的風情，來到縱谷感受到農村悠然自得，她希望未來得獎的社區都不一樣，台東才能處處都好玩。
台東縣第三屆金牌農村競賽頒獎典禮，今天由饒慶鈴主持，最後入選的10個社區齊聚台東縣美術館，現場除呈現台東社區的多樣性，更帶來各社區特色物品，猶如嘉年華般，展現濃濃鄉土情。
農業處長許家豪表示，今年共有33個社區參賽，評審一一走訪參賽社區，實地了解各社區生產、生活、生態及未來願景規畫後，歷經初選及第二階段評選，才選出本縣金牌農村的各個獎項。
這次金牌獎分別由台東市富岡社區和池上鄉萬安社區拿下，富岡社區在青年返鄉帶動下，利用社區優勢條件，創造許多特色文創手作，包括廢棄物再利用及阿美族構樹皮DIY等深獲評委青睞。池上鄉萬安社區則是結合在地優質稻米的特色，創造與自然生態共存的有機價值，推動友環境善栽種、生態旅遊、田園景觀等，展現台東農村美好與魅力。2社區分別將代表台東角逐全國獎項。
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