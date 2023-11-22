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挺過海葵、小犬颱風 台東臍橙每台斤價格飆漲至百元

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東是臍橙主要產地，成功鎮種植75公頃，今年有農業災損，產量降為25萬斤。記者徐白櫻／攝影
台東是臍橙主要產地，成功鎮種植75公頃，今年有農業災損，產量降為25萬斤。記者徐白櫻／攝影

台東成功、東河一帶臍橙上市，東海岸旗魚也進入冬天豐收季節，今天下午縣長饒慶鈴會同農漁會幹部推薦肥美滑嫩旗魚及甜酸可口臍橙，宣告「東海岸旗魚季暨三仙台臍橙節」將在11月25日（周六）揭幕，兩項農漁產品正處最佳品嘗時機。農會人員說，今年挺過颱風的臍橙數量有限，今年價格每台斤100元高價，要嘗鮮動作要快。

台東是臍橙主要產地，總面積約100公頃，產季落在11月下旬至隔年1月左右。臍橙果實飽滿充實、外型比柳丁稍大，因為果實底部有副果突起，狀似人體肚臍而得名，富含維生素C及胡蘿蔔素。

台東擁有得天獨厚的黑潮洄流環境，入冬後東北季風開始發威，也進入旗魚產季。新港區漁會理事長李隆榮表示，旗魚就跟放山雞一樣，遭遇過黑潮、風浪的旗魚肉質更Q彈好吃，無論是採用鏢魚或定置網，此時節的旗魚肉質緊實又美味。

午後，縣長饒慶鈴率漁會理事長李隆榮、總幹事陳俊銘及成功鎮長謝淑貞等人在凱旋星光酒店舉辦臍橙及旗魚聯合記者會，宣告東海岸旗魚及臍橙進入產季，11月25日將分別在成功農會超市及海濱公園舉辦行銷推廣活動。饒慶鈴稱讚，台東旗魚不輸屏東黑鮪魚，邀請老饕到成功鎮品嘗各式美味魚肉料理。

成功農會表示，11月25日活動當日舉辦果品評鑑競賽，專家將針對外觀、風味、果形、甜度等項目進行評鑑，選出年度果王與果后，還有臍橙試吃、咖啡品嘗、木虌果料理示範與體驗等活動。今年因物價上漲，臍橙每箱10斤裝售價1千元，消費者可撥打（089）851005、852338供銷部訂購。

此外，東海岸旗魚季預計在海濱公園登場，當天將有1500人辦桌饗宴，端出老船長私房美食，活動當天也將公布年度鏢旗魚王，頒發最多尾獎與最大尾獎。

冬天的旗魚最好吃，可做成魚排、沙拉涼拌或者麻辣口味。記者徐白櫻／攝影
冬天的旗魚最好吃，可做成魚排、沙拉涼拌或者麻辣口味。記者徐白櫻／攝影
冬天是旗魚產季，除新鮮魚貨外，新港區漁會也販售鬼頭刀罐頭及旗魚魚鬆等商品。記者徐白櫻／攝影
冬天是旗魚產季，除新鮮魚貨外，新港區漁會也販售鬼頭刀罐頭及旗魚魚鬆等商品。記者徐白櫻／攝影
台東是臍橙主要產地，成功鎮種植75公頃，今年有農業災損，產量降為25萬斤。記者徐白櫻／攝影
台東是臍橙主要產地，成功鎮種植75公頃，今年有農業災損，產量降為25萬斤。記者徐白櫻／攝影

台東 農會 饒慶鈴

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