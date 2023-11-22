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台東武陵綠色隧道遊客多 外役監人力今起認養維護

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東「武陵綠色隧道」是受歡迎的觀光景點，「2626市集」在每月的雙周六下午2點至6點舉辦，不少遊客慕名而來。圖／2626市集提供
台東「武陵綠色隧道」是受歡迎的觀光景點，「2626市集」在每月的雙周六下午2點至6點舉辦，不少遊客慕名而來。圖／2626市集提供

台東「武陵綠色隧道」風景優美，每月兩次的「2626市集」受歡迎，常吸引滿滿人潮。考量公共區域環境整理人力不足，鹿野鄉公所尋求武陵外役監獄協助，雙方今簽訂一年認養計畫，將請外役監人力幫忙清掃街道及水溝，維護良好觀光門面。

武陵綠色隧道位在台9線武陵段，全長約4.5公里， 道路兩旁栽種樟樹、小葉欖仁和木麻黃等樹種，是相當迷人的景觀道路，每逢雙數的周六固定舉辦2626市集，許多遊客假日專程來逛市集。

武陵外役監獄與鹿野鄉公所今早在鹿寮客棧廣場辦理認養簽約儀式，由典獄長蘇維闊、鹿野鄉長李維順及代表會主席陳韋吉共同簽署合約，今起至2024年11月22日，將由監獄負責2626市集等處路段，道路總長4.7公里。

雙方簽約後，外役收容人將負責道路及周邊環境整潔維護，包括砍草、清除落葉、垃圾清除與分類回收等工作。

鄉長李維順說，綠色隧道是著名觀光景點，也是鄉民出入要道之一，遊客眾多清潔負擔大，近年工人愈來愈難找，外役監不僅提供人力支援，更替公所年省百萬預算，感謝外役監人力為社區環境美化盡心力。

典獄長蘇維闊表示，2626市集與瑞豐永嶺段遊客眾多，道路環境攸關鹿野鄉整體觀光形象，外役監獄本來就時常敦親睦鄰，這次配合公所需求認養環境維護工作，盼讓在地鄉親及外地遊客體驗鹿野鄉美好又清潔的環境。

左起武陵外役監獄典獄長蘇維闊、鹿野鄉長李維順、代表會主席陳韋吉簽署認養合約。圖／鹿野鄉公所提供
左起武陵外役監獄典獄長蘇維闊、鹿野鄉長李維順、代表會主席陳韋吉簽署認養合約。圖／鹿野鄉公所提供
法務部法務部矯正署武陵外役監獄認養武陵綠色隧道，今早與鹿野鄉公所及鄉代會舉辦簽約儀式。圖／鹿野鄉公所提供
法務部法務部矯正署武陵外役監獄認養武陵綠色隧道，今早與鹿野鄉公所及鄉代會舉辦簽約儀式。圖／鹿野鄉公所提供
武陵綠色隧道位在台9線武陵段，全長約4.5公里左右，綠樹成蔭景色宜人。圖／鹿野鄉公所提供
武陵綠色隧道位在台9線武陵段，全長約4.5公里左右，綠樹成蔭景色宜人。圖／鹿野鄉公所提供

外役監 武陵 監獄 綠色隧道 觀光景點

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