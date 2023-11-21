快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

台東青農成功栽種圓櫛瓜 外形像小南瓜受市場歡迎

中央社／ 台東縣21日電

義式料理中經常出現的食材「櫛瓜」印象中是長條形，近期台東鹿野鄉青農栽種圓形的櫛瓜，這種俗稱綠球的圓櫛瓜，造型可愛像小南瓜，口感清甜，一推出就受到市場歡迎。

台灣市售櫛瓜多以進口為主，價格不低，不過近幾年本土也種植改良品種台南1號至4號，從播種到採收只需要35至45天，產季約在9月中旬至隔年4月上旬。

台東青農林彥均引進圓櫛瓜契作，經過1年的努力研究改良最近上市，選在鹿野鄉網室裡栽種，只見採收人員專業地用手輕輕扭轉就把櫛瓜採下。

一般人第一眼都會誤認為小南瓜，林彥均指出，這種圓櫛瓜又稱綠球，切開來和長條櫛瓜差不多，不過肉質更嫩，飽含水份，口感也更好。

林彥均說，圓櫛瓜從歐美引進，過去許多地方都種不好，市場也沒見到，去年他在鹿野鄉嘗試栽種，發現環境氣候很適合圓櫛瓜成長，透過與中興大學合作，改良栽種方式和病蟲害防治，今年終於可以上市。

有瓜農說，圓櫛瓜太大反而不好吃，一般以200到300公克品相最好，吃起來風味也最佳；圓櫛瓜1年就能產出，目前鹿野鄉契種約20公頃，交由大型連鎖超市販賣，可以說是高經濟價值作物，希望能繼續推廣栽種，成為花東縱谷另一項特色蔬果。

青農 台東 南瓜

延伸閱讀

桃園48青農授證從農生力軍 青農夫妻打破慣行農法推食農

南瓜放庭院被當自助餐嗑光！她怒抓竊賊「驚見瓦斯桶肥壯兇手」嚇爛：以為是土撥鼠

南瓜其實是澱粉，為何減肥可以吃？4品種南瓜營養差異一次看懂 2道簡易料理食譜DIY

3成青農投入創新 新豐雜糧產銷第1班獲全國優良產銷班

相關新聞

台東首家零碳店 喝咖啡也挺環保

2050淨零碳排是全球努力方向，台東「日出禾作社」採用關山在地咖啡減少碳足跡，成功獲第三方認證，成為台東首家「零碳商店」...

中央沒有罰則…飛行傘事故增 花縣擬立法規範

花蓮沒有合法飛行傘業者，近日有遊客墜落死亡。縣府清查縣內有5家非法飛行傘業者，中央訂定的「無動力飛行運動及其經營管理辦法...

蘭陽媽祖文化節出航僅半數人繳費 宜蘭縣府：其餘由宮廟找贊助

宜蘭縣議會今排定縣長施政總質詢，議員質疑縣府辦蘭陽媽祖文化節，1000多名海巡搭船者，扣除555人報名繳費，其他人不用繳...

台東第一家「零碳商店」掛牌 喝咖啡也挺環保

2050淨零碳排是全球努力方向，台東「日出禾作社」採用關山在地咖啡減少碳足跡，成功獲第三方認證，獲頒全台東首家「零碳商店...

飛行傘頻傳意外…中央無罰則！花蓮縣府祭鐵腕擬訂定自治條例

11月18日花蓮發生遊客玩飛行傘墜落意外，還有網友指控同家業者也發生墜落事故。花蓮縣政府教育處清查，縣內有5家非法飛行傘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。