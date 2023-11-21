台東青農成功栽種圓櫛瓜 外形像小南瓜受市場歡迎

義式料理中經常出現的食材「櫛瓜」印象中是長條形，近期台東鹿野鄉青農栽種圓形的櫛瓜，這種俗稱綠球的圓櫛瓜，造型可愛像小南瓜，口感清甜，一推出就受到市場歡迎。

台灣市售櫛瓜多以進口為主，價格不低，不過近幾年本土也種植改良品種台南1號至4號，從播種到採收只需要35至45天，產季約在9月中旬至隔年4月上旬。

台東青農林彥均引進圓櫛瓜契作，經過1年的努力研究改良最近上市，選在鹿野鄉網室裡栽種，只見採收人員專業地用手輕輕扭轉就把櫛瓜採下。

一般人第一眼都會誤認為小南瓜，林彥均指出，這種圓櫛瓜又稱綠球，切開來和長條櫛瓜差不多，不過肉質更嫩，飽含水份，口感也更好。

林彥均說，圓櫛瓜從歐美引進，過去許多地方都種不好，市場也沒見到，去年他在鹿野鄉嘗試栽種，發現環境氣候很適合圓櫛瓜成長，透過與中興大學合作，改良栽種方式和病蟲害防治，今年終於可以上市。

有瓜農說，圓櫛瓜太大反而不好吃，一般以200到300公克品相最好，吃起來風味也最佳；圓櫛瓜1年就能產出，目前鹿野鄉契種約20公頃，交由大型連鎖超市販賣，可以說是高經濟價值作物，希望能繼續推廣栽種，成為花東縱谷另一項特色蔬果。