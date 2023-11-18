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PASIWALI國際音樂節今登場 深夜試音台東人炸鍋「很吵」
PASIWALI國際音樂節今年邁入第6年，今明兩天在台東森林公園舉辦，不過活動承辦廠商在晚間彩排，深夜11點還傳出高分貝音樂，鄰近住家不滿，紛上網留言抗議。協辦單位縣府原民處表示，未接獲1999回報民眾反映深夜試音困擾，不過今明兩天表定活動是到晚上10點結束，會督策廠商做好時間管理。
主辦單位解釋，昨天有國外樂團較晚抵達，考量演出品質還是讓他們上台排演，對居民造成困擾深感抱歉。
PASIWALI是阿美族語「往東方」的意思，東方是日升之地，也象徵孕育許多原住民歌謠的源頭。PASIWALI國際音樂節被視為亞洲原住民族最具指標性之國際音樂盛事，今年邀請馬蘭吟唱隊、那屋瓦少女隊、布拉瑞揚舞團、PONAY原式大樂隊，以及2022年臺東縣府TTICC駐村藝術家Matzka等團體及個人演出，預計吸引6萬樂迷入場。
音樂節活動今天下午1點30分才正式開始，昨天晚上森林公園就傳出巨大音樂聲響。昨晚9點多，居民上網留言質疑，「為何住家附近有很大聲音樂」，「活動不是還沒開始嗎？」直至11點音樂未停，更多人抗議說，「為何晚上11點還沒結束」、「很吵」、「要打去1999抗議」等意見。
主辦單位指出，今年活動設置5座國內外互動式部落屋，民眾可以先行體驗原民樂舞及傳統技藝等，下午4點30分起，舞台將陸續有7組國內外原住民族歌手及樂團等接力演唱。
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