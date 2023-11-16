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修繕補助要先墊款再撥款 申請至年底 台東震損戶急

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

去年918大地震，鹿野、池上、關山等地民宅受損，內政部啟動危險住宅重建補助，知本受災戶陳情，住宅經鑑定可以申請50萬元修繕金，但是縣府要求先支付款項，審查完後才撥款，但他沒有足額現金，包商也不願先施工，補助申請下月到期，焦急不已；建設處表示，曾媒合廠商與受災戶洽談，但是媒合率低，會盡量再協調。

台東縣政府調查，918地震造成220戶民宅受損，其中15戶嚴重無法居住，中央承諾補助修繕費。依照重建補助作業要點，每棟補助上限為100萬，如大規模重建案可增至150萬，申請至年底截止。

許姓受災戶說，知本山上老宅結構受損，牆面及柱子裂痕明顯，透過結構技師鑑定可申請50萬修繕費，但縣府要求受災戶先修好後再持單據請領補助金，但他沒有足夠現金，詢問數家營造商都不接受先整修後付款，承辦人員還說，「可先去銀行貸款借錢」。

縣府建設處表示，地震受災戶多由慈善機構援建修復，依規定受災戶須先墊付工程款後再給補助，已經核准10戶可請領重建補助，均尚未領款，主因房屋修繕工程規模不大，營造業缺工缺料，媒合有困難，現僅1戶成功。

地震 老宅

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