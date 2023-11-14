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加速花蓮佐倉公墓遷葬 議員批縣府甩鍋要求編經費協助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員胡仁順今天質詢縣長徐榛蔚（左）、民政處長明良臻，要求縣府編列預算，協助花蓮市公所加速佐倉公墓遷葬。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順今天質詢縣長徐榛蔚（左）、民政處長明良臻，要求縣府編列預算，協助花蓮市公所加速佐倉公墓遷葬。記者王燕華／攝影

花蓮市佐倉公墓於民國76年公告禁葬，A區去年由市公所完成全區遷葬，B、C區尚有1502座公私墓基待遷移。縣議員胡仁順說，遷葬查估補償金高達2億元，非市公所財政能負擔，且私墓處理為縣府權責，縣府卻長期漠視、置之不理，要求不要甩鍋，比照其他縣市作法編列縣預算協助；縣長徐榛蔚說，依地方自治，殯葬由公所業管，會與市公所討論，提供必要協助。

胡仁順說，佐倉公墓是花蓮市早期唯一可供市民安葬的墓地，民國77年變更為公園用地後禁葬，市內就沒有殯葬用地。市公所推動轉型為運動園區，A區歷經10年努力，去年完成遷葬，B、C區還有高達1502座公、私墓基待處理。

胡仁順說，市公所一年預算才8億元，無力負擔高額遷葬費，且市內無殯葬用地，先人遺骨安奉其他鄉鎮要被收取倍數的規費，影響民眾遷葬意願。高雄、基隆、桃園等都有訂定相關辦法提供遷葬補助，批評花蓮縣府長期漠視，只會甩鍋。

他認為，佐倉公墓遷葬、周邊私人墳墓的亂象都亟需解決，直球詢問徐榛蔚和民政處長明良臻「願不願意編列縣預算協助？」

明良臻表示，縣府優先改善各鄉鎮火化設施和納骨牆，未來遷葬晉塔會研擬計畫給予協助，也願意輔導公所，向花東基金提案或爭取中央專案補助辦理。徐榛蔚說，殯葬業務由各鄉鎮市公所業管，會與市公所一起討論佐倉公墓未來方向，往更前進的方向來走。

胡仁順表示，上級補助固然重要，但不能一直仰賴中央經費，且依照殯葬管理條例第3條，私墓由公所查報、縣府處理，建議可以縣府的高度訂定遷葬優惠辦法，增加民眾主動遷葬意願。

花蓮市公所表示，前市長魏嘉賢上任後積極爭取經費逐步改善環境，去年完成全區遷葬，無主先人安奉在新城鄉思源樓。B、C區使用年限到明年2月，將再向上級政府爭取經費遷葬， 期盼縣府提供協助。

花蓮縣議員胡仁順今天質詢時，要求縣府編列預算，協助花蓮市公所加速佐倉公墓遷葬。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順今天質詢時，要求縣府編列預算，協助花蓮市公所加速佐倉公墓遷葬。記者王燕華／攝影
花蓮市佐倉公墓轉型公園，去年完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供
花蓮市佐倉公墓轉型公園，去年完成A區全區遷葬，空間通透明亮。圖／市公所提供

花蓮 公墓 徐榛蔚

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