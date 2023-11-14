加速花蓮佐倉公墓遷葬 議員批縣府甩鍋要求編經費協助

花蓮市佐倉公墓於民國76年公告禁葬，A區去年由市公所完成全區遷葬，B、C區尚有1502座公私墓基待遷移。縣議員胡仁順說，遷葬查估補償金高達2億元，非市公所財政能負擔，且私墓處理為縣府權責，縣府卻長期漠視、置之不理，要求不要甩鍋，比照其他縣市作法編列縣預算協助；縣長徐榛蔚說，依地方自治，殯葬由公所業管，會與市公所討論，提供必要協助。

胡仁順說，佐倉公墓是花蓮市早期唯一可供市民安葬的墓地，民國77年變更為公園用地後禁葬，市內就沒有殯葬用地。市公所推動轉型為運動園區，A區歷經10年努力，去年完成遷葬，B、C區還有高達1502座公、私墓基待處理。

胡仁順說，市公所一年預算才8億元，無力負擔高額遷葬費，且市內無殯葬用地，先人遺骨安奉其他鄉鎮要被收取倍數的規費，影響民眾遷葬意願。高雄、基隆、桃園等都有訂定相關辦法提供遷葬補助，批評花蓮縣府長期漠視，只會甩鍋。

他認為，佐倉公墓遷葬、周邊私人墳墓的亂象都亟需解決，直球詢問徐榛蔚和民政處長明良臻「願不願意編列縣預算協助？」

明良臻表示，縣府優先改善各鄉鎮火化設施和納骨牆，未來遷葬晉塔會研擬計畫給予協助，也願意輔導公所，向花東基金提案或爭取中央專案補助辦理。徐榛蔚說，殯葬業務由各鄉鎮市公所業管，會與市公所一起討論佐倉公墓未來方向，往更前進的方向來走。

胡仁順表示，上級補助固然重要，但不能一直仰賴中央經費，且依照殯葬管理條例第3條，私墓由公所查報、縣府處理，建議可以縣府的高度訂定遷葬優惠辦法，增加民眾主動遷葬意願。