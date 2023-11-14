基隆新增禁止噪音行為加嚴取締 打造「寧靜街坊」

基隆市政府7日公告噪音管制區禁止行為，新增任意變更噪音檢驗合格排氣管車輛行駛道路項目，並從今天起執行「寧靜街坊」專案，鎖定聯外道路等地點執法。市府基隆市長謝國樑近日也會到場了解執法情形，希望透過加強取締違規改裝排氣管及製造噪音行為，確保居民生活安寧。

基隆市噪音管制區內先前公告不得從事妨害他人生活環境安寧行為，包括施放爆竹煙火、使用擴音設施和動力機械、營建工程作業，7日公告新增任意變更檢驗合格排氣管，或使用未經審驗或檢驗合格排氣管車輛行駛道路行為，違者罰3千元以上，3萬元以下罰鍰。

市府考量改裝車所產生噪音震耳欲聾，尤其深夜在街道呼嘯而過，嚴重影響民眾居家安寧及生活品質，許多民眾飽受困擾，規畫執行「寧靜街坊」專案。市府發言人余治明和市警局副局長李青泉、交通隊長張豫立和環保局空氣及噪音管制科長林佳儀，今天共同宣示執法決心。

張豫立表示，警方今天起的晚間8點到明天凌晨2點，將安排專案勤務在南榮路、東信路、北寧路、新豐街、八堵路、源遠路、湖海路、基金一路等路段定點執勤，也會在噪音熱點及39處汽機車改裝處周邊路段加強攔查。

張豫立說，市府公告噪音管制區不得有任意變更檢驗合格排氣管、使用未經審驗或檢驗合格排氣管車輛行駛道路行為後，員警發現違法行為可現場請車輛使用人，在通報單簽名並拍照，再移由環保局依噪音管制法處罰。