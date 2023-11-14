台東森林公園優化工程動工 縣府：民眾入園不影響

台東知名景點森林公園升級再優化，縣府投入1億元將園區閒置設施拆除，新增與地景連結的遊戲裝置及體健設施，今天動土，預計明年底完工。縣長饒慶鈴說，未來公園將提供不同年齡層遊憩活動空間，也會成為遊客探索體驗的理想去處。

饒慶鈴說，森林公園是市區之肺，含括活水湖、琵琶湖及鷺鷥湖等，每年吸引逾50萬人次到訪，不過，公園歷經尼伯特、海葵等颱風侵襲，園內部分置設施早已不堪使用，縣府向中央爭取並加碼自籌經費，打造2.0版的森林公園。

森林公園升級再優化工程今天動土，饒慶鈴主持，百人到場共襄盛舉，其中法務部台東小藍鯨員工子女非營利幼兒園更是全園師生出動，共同祈福工程順利圓滿，工程預計明年底完工。森林公園優化在地居民及遊客普遍支持期待，有居民說，設施環境更好，對觀光加分。

縣府建設處指出，森林公園總面積達280公頃，這次主要針對園區7.8公頃進行整體環境改善，工程採永續、生態及減法的方式設計，維持森林公園最自然狀態。移除不堪使用的舊設施、也將重新打造入口廣場、改善林域及水域環境、強化主次動線、優化步行環境，並將打造符合森林特色的兒童自然遊戲場，預計投入1億元經費。